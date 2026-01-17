Yeni Şafak
Arda Güler için teklif yapacak takımı açıkladılar: Yüksek ihtimal

Arsenal, Real Madrid’de forma giyen Arda Güler’i yakından izliyor. Ara transfer için temkinli davranan Londra ekibinin, şartların oluşması halinde yaz döneminde milli yıldız için Real Madrid’in kapısını çalmaya hazırlandığı belirtildi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Real Madrid forması giyen Arda Güler’i radarına aldı.

ESPN'in aktardığı haberde, milli futbolcunun son haftalardaki performansında bir düşüş yaşandığına dikkat çekilirken, buna rağmen Arsenal cephesinde Arda’nın potansiyeline olan güvenin sürdüğü vurgulandı.

Arsenal yönetiminin, çok cazip ve kaçırılmayacak bir fırsat doğmadığı sürece ara transfer döneminde Arda Güler için resmi bir adım atmayı planlamadığı ifade edildi.

Arsenal’in, sezon sonunda şartların oluşması halinde Arda Güler için Real Madrid’e resmi bir teklif sunmasının “yüksek ihtimal” olarak değerlendirildiği kaydedildi.

Real Madrid ile 30 Haziran 2029’a kadar sözleşmesi bulunan Arda Güler, eflatun-beyazlı formayla bugüne kadar 90 maça çıktı. 20 yaşındaki milli futbolcu bu karşılaşmalarda 15 gol atarken, 20 asistlik katkı sağladı. Arda’nın güncel piyasa değeri ise 90 milyon euro olarak gösteriliyor.

