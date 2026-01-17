Arda Güler için teklif yapacak takımı açıkladılar: Yüksek ihtimal

Real Madrid ile 30 Haziran 2029’a kadar sözleşmesi bulunan Arda Güler, eflatun-beyazlı formayla bugüne kadar 90 maça çıktı. 20 yaşındaki milli futbolcu bu karşılaşmalarda 15 gol atarken, 20 asistlik katkı sağladı. Arda’nın güncel piyasa değeri ise 90 milyon euro olarak gösteriliyor.