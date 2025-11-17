Arda Turan Ukrayna'da yaşadığı şok geceyi anlattı: Bombalar atıldı sığınığa girdik

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, bu sezon ligde yalnızca bir kez yenildi. Lviv’de ev sahibi olarak çıktıkları LNZ Cherkasy karşılaşmasında 4-1 mağlup olan Ukrayna ekibi, o maçtan bir önceki geceyi sığınakta geçirmek zorunda kalmıştı. Turan, "Bahane üretmeyi sevmem ama bazı durumlarda kontrol edemediğiniz şeyler olur" diyerek yaşananların zorluğunu özetledi.