Arda Turan Ukrayna'da yaşadığı şok geceyi anlattı: Bombalar atıldı sığınığa girdik

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Sky Sports’a verdiği özel röportajda savaş koşullarında takımını ayakta tutma mücadelesini ve bombardıman altında geçen gecelerden sonra 8 yaşındaki bir taraftarın kendisine nasıl güç verdiğini anlattı. Turan, Ukrayna’da çalışmanın zorluklarına rağmen bu hikayenin kendisini şampiyonluk için motive ettiğini söyledi.
Arda Turan, savaşın gölgesinde devam eden Ukrayna Premier Ligi sezonunda takımını ayakta tutmaya çalışıyor. Turan, Sky Sports’a verdiği röportajda bombaların altında geçen geceler, zor şartlarda oynanan maçlar ve tüm bu süreçte onu motive eden genç bir taraftarın hikayesini paylaştı.
Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, bu sezon ligde yalnızca bir kez yenildi. Lviv’de ev sahibi olarak çıktıkları LNZ Cherkasy karşılaşmasında 4-1 mağlup olan Ukrayna ekibi, o maçtan bir önceki geceyi sığınakta geçirmek zorunda kalmıştı. Turan, "Bahane üretmeyi sevmem ama bazı durumlarda kontrol edemediğiniz şeyler olur" diyerek yaşananların zorluğunu özetledi.
Aberdeen deplasmanından döndükten sonra takımın kamp yaptığı bölgede sirenlerin çaldığını belirten Turan, "Bir sonraki maçtan önceki gece bombalar düştü. Hep birlikte sığınağa indik. Korkmaktan ziyade sevdiklerimizi düşündük. O gece hiç uyuyamadık" ifadelerini kullandı. Shakhtar’ın maçlara hangi şartlarda çıkacağını çoğu zaman bilmediğini vurguladı.
Shakhtar’ın ağır yenilgisinin ardından Turan’ın soyunma odasında yaşadığı bir buluşma, deneyimli teknik adamı derinden etkilemiş. Donbass’ta evine bomba isabet etmesi nedeniyle tam 35 ameliyat geçiren sekiz yaşındaki taraftar Roman, takımı moral vermek için ziyaret etti.
Turan o anları şöyle aktardı: "Bana, ‘Hocam üzülme. Hayat böyle; bazen iyi bazen kötü günler olur. Yola devam etmelisin,’ dedi. Sekiz yaşındaki bir çocuktan hayat dersi aldım. Hala anlatırken duygulanıyorum."
Turan, futbolun insanların hayatında büyük bir yer tuttuğunu ancak savaş şartlarında önceliklerin daha net görüldüğünü söyledi. Turan, "İşimizi ciddiye alıyoruz ve bizi takip edenler için en iyimizi vermeliyiz. Ama futbol eğlencedir; hayat kadar somut değildir. Bu farkı anlamak gerekiyor" diye konuştu.
Eyüpspor’u Süper Lig’e çıkarıp ilk sezonunda üst sıralara taşıyarak Avrupa’da dikkat çeken genç teknik adam, kariyerinde yeni bir sayfa açmayı tercih etti. "Başarı istiyorsanız konfor alanından çıkmalısınız" diyen Turan, Shakhtar’ın sunduğu sorumluluğun kendisini cezbettiğini ifade etti. Çok genç oyuncularla gelişme fırsatının olduğunu vurgulayan Turan, "Burada öğrenebileceğim çok şey var" sözleriyle kararının arkasında durduğunu gösterdi.