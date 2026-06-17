2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu'nun açılış mücadelesinde, son dünya şampiyonu Arjantin ile Afrika'nın güçlü temsilcisi Cezayir karşı karşıya geldi. Futbolseverlerin adeta nefeslerini tutarak izlediği dev randevuda sahne, Lionel Messi'nindi. İlerleyen yaşına rağmen yeşil sahalarda adeta zamanı durduran Tangocuların sihirbazı, attığı gollerle Cezayir'i tek başına yıktı. Arjantin - Cezayir maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

1 /6 2026 FIFA Dünya Kupası J grubu ilk maçında Cezayir ile karşılaşan Arjantin, Lionel Messi'nin şov yaptığı maçta rakibin 3-0 mağlup etti.



2 /6 Arjantin'e galibiyeti getiren golleri; 17, 60 ve 76. dakikalarda Lionel Messi kaydetti.



3 /6 Yaptığı hat-trick sonrası Dünya Kupası'ndaki toplam gol sayısını 16'ya yükselten Arjantinli süperstar, zirvedeki Miroslav Klose'yi (16 gol) yakalamış oldu.



4 /6 Arjantin, dev turnuvaya galibiyetle başlarken Cezayir 0 puanda kaldı.



5 /6 İŞTE SONRAKİ MAÇLAR Arjantin, 2026 FIFA Dünya Kupası J grubu ikinci maçında Avusturya ile karşılaşacak. Cezayir ise Ürdün ile kozlarını paylaşacak.

