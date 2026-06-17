Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Artık zirvede o da var! Efsane golcünün tahtı resmen yıkıldı: Lionel Messi Dünya Kupası’na hat-trick ile başladı

Artık zirvede o da var! Efsane golcünün tahtı resmen yıkıldı: Lionel Messi Dünya Kupası’na hat-trick ile başladı

07:2417/06/2026, Çarşamba
G: 17/06/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber

2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu'nun açılış mücadelesinde, son dünya şampiyonu Arjantin ile Afrika'nın güçlü temsilcisi Cezayir karşı karşıya geldi. Futbolseverlerin adeta nefeslerini tutarak izlediği dev randevuda sahne, Lionel Messi'nindi. İlerleyen yaşına rağmen yeşil sahalarda adeta zamanı durduran Tangocuların sihirbazı, attığı gollerle Cezayir'i tek başına yıktı. Arjantin - Cezayir maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

2026 FIFA Dünya Kupası J grubu ilk maçında Cezayir ile karşılaşan Arjantin, Lionel Messi'nin şov yaptığı maçta rakibin 3-0 mağlup etti.


Arjantin'e galibiyeti getiren golleri; 17, 60 ve 76. dakikalarda Lionel Messi kaydetti.


Yaptığı hat-trick sonrası Dünya Kupası'ndaki toplam gol sayısını 16'ya yükselten Arjantinli süperstar, zirvedeki Miroslav Klose'yi (16 gol) yakalamış oldu.


Arjantin, dev turnuvaya galibiyetle başlarken Cezayir 0 puanda kaldı.


İŞTE SONRAKİ MAÇLAR

Arjantin, 2026 FIFA Dünya Kupası J grubu ikinci maçında Avusturya ile karşılaşacak. Cezayir ise Ürdün ile kozlarını paylaşacak.


ARJANTİN - CEZAYİR MAÇ ÖZETİ

Arjantin - Cezayir maç özetini izlemek için TIKLAYIN.

#Arjantin
#Cezayir
#2026 Dünya Kupası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Karneler ne zaman alınacak 2026? Bu sene okullar ne zaman kapanacak 2026, Haziran'ın kaçında kapanıyor?