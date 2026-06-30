Başkanlar anlaştı: Musaba Fenerbahçe'den ayrılıyor

Fotomaç'ın haberine göre yeşil-mavili ekip, bu transfer için ciddi adımlar attı. Savunma bloğunu Zakaria Ariss ve Siaka Bakayoko ile takviye eden Karadeniz temsilcisi, şimdi de hücumunu patlayıcı bir isimle taçlandırmak istiyor. Teknik heyetin raporunda öncelikli hedef olarak belirlenen Hollandalı oyuncu için tüm şartlar zorlanıyor.