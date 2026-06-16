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Bernardo Silva'nın transferini duyurdu: İki yıllık imza

Bernardo Silva'nın transferini duyurdu: İki yıllık imza

16:1016/06/2026, Salı
G: 16/06/2026, Salı
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Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Bernardo Silva'nın yeni adresi belli oldu. İtalyan gazeteci, yıldız futbolcunun transferini son dakika olarak duyurdu.

Teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'nun getirildiği Real Madrid, tecrübeli yıldızı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Bernardo Silva ile Real Madrid arasında anlaşma sağlandığını bildirdi.

Habere göre 31 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık sözleşme konusunda el sıkışılırken, kontratta uzatma opsiyonunun da yer aldığı belirtildi.

Manchester City ile sözleşmesi sona eren Portekizli yıldız, bonservis bedeli olmadan İspanyol devinin yolunu tuttu.

2017 yılında Manchester City'ye transfer olan Bernardo Silva, İngiliz ekibinde unutulmaz bir dönem geçirdi.


31 yaşındaki futbolcu, İngiliz deviyle çıktığı 460 karşılaşmada 76 gol atarken 77 asistlik katkı sağladı. Toplamda 153 gole doğrudan etki eden Portekizli yıldız, takımının kazandığı birçok kupada önemli rol oynadı.

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