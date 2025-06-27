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Beşiktaş rakamı yukarı çekti! Osayi-Samuel'e önerilen yeni maaş belli oldu

Beşiktaş rakamı yukarı çekti! Osayi-Samuel'e önerilen yeni maaş belli oldu

11:3327/06/2025, Cuma
G: 27/06/2025, Cuma
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Transfer çalışmalarında gaza basan Beşiktaş, defans hattını güçlendirmeye devam ediyor. David Jurasek'in ardından Bright Osayi-Samuel için de girişimlerini hızlandırdı. Siyah-beyazlıların Nijeryalı futbolcuya önerdiği yeni maaş belli oldu.

Fenerbahçe macerasını noktalayan Bright Osayi-Samuel, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

İşte Nijeryalı futbolcunun transferindeki sıcak gelişme...

Osayi-Samuel için bir süredir Beşiktaş devredeydi. Nijeryalı sağ bekin yıllık 2.5 milyon Euro'luk ücret ısrarı sonrası görüşmeler tıkanmıştı.

Sabah'ın haberine göre Beşiktaş, Osayi-Samuel için bir kez daha harekete geçti.


Siyah-beyazlılar bu kez 27 yaşındaki futbolcuya 2 milyon Euro sundu.

Haberde görüşmelerin olumlu ilerlediği ve transferin her an açıklanabileceği vurgulandı.

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