Beşiktaş’a mahkeme şoku: Tüpraş Stadyumu’na mirasçı çıktı!

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde Boğaz'a karşı yükselen Tüpraş Stadyumu ile ilgili çarpıcı bir süreç yaşanıyor. Eski adı İnönü Stadı olan ve 11 Nisan 2016 tarihindeki Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasıyla açılışı yapılan stadyuma mirasçı çıktı.



