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Beşiktaş’ın belalısı Gaziantep FK: 6 maçtır kazanamıyor!

Beşiktaş’ın belalısı Gaziantep FK: 6 maçtır kazanamıyor!

10:377/10/2024, Pazartesi
G: 7/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Trendyol Süper Lig 8. haftasında Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar liderlik yarışında ağır bir darbe aldı. Güneydoğu temsilcisi, Beşiktaş ile iç sahada oynadığı tüm maçlardan puan almayı başardı. Detaylar haberimizde.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında dün evinde Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK, iç sahada rakibiyle yaptığı 6 maçta siyah-beyazlıların galibiyete uzanmasına izin vermedi.


Sezona deplasmanda Sipay Bodrum FK'yi 1-0 yenerek başlayan Gaziantep ekibi, daha sonra Samsunspor'a 1-0, Galatasaray'a 3-1, Net Global Sivasspor ve ikas Eyüpspor'a 3-2 yenildi, Trabzonspor ile evinde 0-0 berabere kaldı.


Kırmızı-siyahlılar, bir haftayı da bay geçti.


Gaziantep temsilcisi, dün evinde Beşiktaş karşısında 90+5. dakikada Maxim'in ayağından bulduğu golle karşılaşmadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Süper Lig'de 6. sezonunu geçiren Güneydoğu temsilcisi, Beşiktaş ile iç sahada oynadığı tüm maçlardan puan almayı başardı.


Kırmızı-siyahlı ekip, Beşiktaş'ı iç sahada 6 kez ağırladı.


Bu karşılaşmaların 3'ünü Gaziantep FK kazandı, 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Ligde topladığı 5 puanla 16. sırada bulunan Gaziantep FK, rakip fileleri 7 kez havalandırdı, kalesinde ise 11 gole engel olamadı.

#Beşiktaş
#Gaziantep FK
#Süper Lig

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