Ara transfer döneminde kadrosuna forvet takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, Trendyol 1. Lig'de forma giyen golcü oyuncunun peşinde. Siyah-beyazlıların sportif direktörü Serkan Reçber, Van Spor ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Kış transfer döneminde Tammy Abraham'ın bölgesine takviye yapmak isteyen Beşiktaş, listede yer alan futbolcular için görüşmelerini sürdürüyor.
Beyaz Futbol'un haberine göre; Siyah-beyazlıların sportif direktörü Serkan Reçber, Trendyol 1. Lig'de forma giyen forvet oyuncusu Ivan Cedric için harekete geçti.
Haberde Van Spor başkanıyla bir görüşme gerçekleştiren Reçber'in golcü İvan Cedric’in durumunu sorduğu aktarıldı. 24 yaşındaki santraforla Trabzonspor'un da ilgilendiği belirtilirken Vanspor bu transferden 4 milyon Euro bonservis bekliyor.
24 yaşındaki forvet, bu sezon 19 karşılaşmada forma giyerken 10 gol atıp, 3 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri ise 700 bin Euro.