Haberde Van Spor başkanıyla bir görüşme gerçekleştiren Reçber'in golcü İvan Cedric’in durumunu sorduğu aktarıldı. 24 yaşındaki santraforla Trabzonspor'un da ilgilendiği belirtilirken Vanspor bu transferden 4 milyon Euro bonservis bekliyor.