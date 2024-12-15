Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Ocakta 4 isimle yollar ayrılıyor

Yeni başkanını seçmeye hazırlanan Beşiktaş'ta, ocak ayı transfer dönemi hareketli geçecek. Siyah-beyazlı takımdan ayrılması beklenen isimler netleşti. İşte detaylar...
Beşiktaş'ta 29 Aralık'ta yapılacak olan olağanüstü genel kurul kadar, ocak ayında futbol takımının kadrosunda yapılacak değişiklikler de merakla bekleniyor.
Siyah-beyazlılarda yapılacak transferlerden önce, dolu olan yabancı oyuncu kontenjanında yer açılması planlanıyor.
Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; gidecek oyuncular ise şimdiden belli olmaya başladı.
İlk olarak 12 milyon Euro'ya alınan Al Musrati'den beklenti büyük... Libyalı orta sahaya Arap Yarımadası'ndan büyük ilgi var. Yeni yönetimin, ekonomik gelir elde etmek için ilk olarak Musrati'yi elden çıkarması bekleniyor.
Sezon başında takıma kazandırılan ancak beklenen verimi veremeyen Joao Mario, yönetime ayrılmak istediğini belirtti. Bu talebe olumlu yanıt verildi.
Tecrübeli oyuncu, seçim ve ara transfer dönemini beklemeden bavullarını hazırlamaya başladı.
Kara Kartal'da bu isimlere ek olarak Jean Onana ve Oxlade-Chamberlain'le de yolların ayrılması bekleniyor.
Yine büyük hayallerle alınan Ernest Muçi'ye ara transfer döneminde teklif gelmesi halinde yeni yönetimin ayrılığa yeşil ışık yakması bekleniyor.