Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Beşiktaş’tan gitti, Benfica’yı karıştırdı! Rafa Silva için Portekiz’de olay sözler

Beşiktaş’tan gitti, Benfica’yı karıştırdı! Rafa Silva için Portekiz’de olay sözler

07:5621/02/2026, Cumartesi
G: 21/02/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Beşiktaş kariyeri olaylı biten Portekizli oyuncu, imza attığı Benfica’da istenmeyen adam ilan edilmek üzere. Portekiz basını tecrübeli futbolcunun takımdaki havayı bozduğunu öne sürdü. İşte detaylar.

Beşiktaş'tan olaylı bir şekilde ayrılan Rafa Silva için Portekiz basınından bir iddia ortaya atıldı.


1.5 yıl süren Beşiktaş kariyerinin ardından takımda huzursuzluk yaptığı düşüncesiyle eski takımı Benfica'ya gönderilen Rafa Silva, ülkesinde de kriz çıkardı.


Portekiz'in güçlü gazetelerinden A Bola'nın iddiasına göre Rafa, takıma olumlu havdan çok olumsuz bir hava yarattı.


32 yaşındaki futbolcuyla ilgili ayrıca, "Rafa'nın sezonun kalan aylarında gol atma ve asist yapma, zorlu maçları çevirme yeteneğinden şüphe yok ancak bir buçuk yıl önce sözleşmesini yenilemeyi reddedip yeni bir takıma gitmek isteyen bir oyuncuyu geri getirmek için yapılan anlaşmanın mantıklı olup olmadığını bir kenara bıraksak bile, şu anda parçalar bir araya gelmiyor."ifadeleri kullanıldı.

RAFA'NIN YOLU


Rafa Silva sezonun ilk bölümünde Beşiktaş'ta 16 maçta süre alırken 5 gol ve 1 asist kaydetti. Benfica'ya geri döndükten sonra 5 maçta forma şansı bulan deneyimli oyuncu, gol veya asist üretemedi.


﻿Rafa Silva, Benfica'yla sözleşmesi sona erdikten sonra 2024'te Beşiktaş'a imza atmıştı.


#Beşiktaş
#Rafa Silva
#Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul Ramazan imsakiyesi 2026: İstanbul’da sahura ne kadar kaldı? Bugün imsak kaçta? 21 Şubat İstanbul sabah ezanı vakti