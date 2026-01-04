Çağdaş Atan Galatasaraylı futbolcuyu açıkladı: Sağlık kontrolünden geçecek

TÜMOSAN Konyaspor, Trabzonspor’dan Arif Boşluk ile anlaşmaya varırken, Galatasaraylı Berkan Kutlu için de prensip mutabakatı sağladı. Teknik direktör Çağdaş Atan ayrıca iki takviye daha istediklerini ve dört futbolcuyla yolların ayrılacağını duyurdu.
TÜMOSAN Konyaspor’da ara transfer dönemi hareketli başladı. Teknik direktör Çağdaş Atan hem gelecek transferleri hem de takımdan ayrılacak isimleri netleştirdi. TRT Spor’a konuşan Atan, kadroyu belirli bölgelerde güçlendirmeyi hedeflediklerini vurguladı.
Trabzonspor’un sol beki Arif Boşluk ile anlaşmaya vardıklarını açıklayan Çağdaş Atan, transferin kısa süre içinde resmiyet kazanacağını söyledi. Deneyimli teknik adam, "Bugün 17.00'deki antrenmanımız öncesi açıklanacak inşallah. Benden duymuş olun onu da. Sosyal medya ekibimiz çalışmalarını yürütüyor" ifadelerini kullandı.
Galatasaray forması giyen Berkan Kutlu’yla da prensipte anlaştıklarını belirten Atan, orta saha oyuncusunun sağlık kontrollerinin ardından takıma katılmasını beklediklerini dile getirdi. Atan, "Oyuncu sağlık kontrolünden geçecek. Beklentimiz en kısa zamanda kampa ve takıma katılması" dedi.
Çağdaş Atan, Berkan’ın transfer şekline ilişkin soruya ise, "Onun şartlarını yönetimimizle konuşursanız çok daha iyi olur. Çünkü ben işin o kısmında olmayı seven bir teknik adam değilim. Oyuncunun aldığı ücret benim çok tasarrufumda gelişen olaylar değil, sevdiğim olaylar değil" cevabını verdi.
Daha önce Deniz Türüç ve Sander Svendsen transferlerinin açıklandığını hatırlatan Atan, kadroya iki oyuncu daha eklemek istediklerini söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, bu takviyelerin stoper ve sol kanat bölgelerine yapılmasının planlandığını ifade etti.
Kadro yapılanması kapsamında takımdan ayrılacak isimleri de açıklayan Çağdaş Atan, kamp döneminde bazı oyuncularla devam etmeyeceklerini duyurdu. Atan, "Bu kamp döneminde Josip Calusic, Pedrinho, Marius Stefanescu ve Mücahit İbrahimoğlu aramızda olmayacaklar" diye konuştu.