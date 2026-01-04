Çağdaş Atan Galatasaraylı futbolcuyu açıkladı: Sağlık kontrolünden geçecek

Çağdaş Atan, Berkan’ın transfer şekline ilişkin soruya ise, "Onun şartlarını yönetimimizle konuşursanız çok daha iyi olur. Çünkü ben işin o kısmında olmayı seven bir teknik adam değilim. Oyuncunun aldığı ücret benim çok tasarrufumda gelişen olaylar değil, sevdiğim olaylar değil" cevabını verdi.