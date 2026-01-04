Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Çağdaş Atan Galatasaraylı futbolcuyu açıkladı: Sağlık kontrolünden geçecek

Çağdaş Atan Galatasaraylı futbolcuyu açıkladı: Sağlık kontrolünden geçecek

16:364/01/2026, Pazar
G: 4/01/2026, Pazar
Diğer
Sonraki haber

TÜMOSAN Konyaspor, Trabzonspor’dan Arif Boşluk ile anlaşmaya varırken, Galatasaraylı Berkan Kutlu için de prensip mutabakatı sağladı. Teknik direktör Çağdaş Atan ayrıca iki takviye daha istediklerini ve dört futbolcuyla yolların ayrılacağını duyurdu.

TÜMOSAN Konyaspor’da ara transfer dönemi hareketli başladı. Teknik direktör Çağdaş Atan hem gelecek transferleri hem de takımdan ayrılacak isimleri netleştirdi. TRT Spor’a konuşan Atan, kadroyu belirli bölgelerde güçlendirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Trabzonspor’un sol beki Arif Boşluk ile anlaşmaya vardıklarını açıklayan Çağdaş Atan, transferin kısa süre içinde resmiyet kazanacağını söyledi. Deneyimli teknik adam, "Bugün 17.00'deki antrenmanımız öncesi açıklanacak inşallah. Benden duymuş olun onu da. Sosyal medya ekibimiz çalışmalarını yürütüyor" ifadelerini kullandı.

Galatasaray forması giyen Berkan Kutlu’yla da prensipte anlaştıklarını belirten Atan, orta saha oyuncusunun sağlık kontrollerinin ardından takıma katılmasını beklediklerini dile getirdi. Atan, "Oyuncu sağlık kontrolünden geçecek. Beklentimiz en kısa zamanda kampa ve takıma katılması" dedi.

Çağdaş Atan, Berkan’ın transfer şekline ilişkin soruya ise, "Onun şartlarını yönetimimizle konuşursanız çok daha iyi olur. Çünkü ben işin o kısmında olmayı seven bir teknik adam değilim. Oyuncunun aldığı ücret benim çok tasarrufumda gelişen olaylar değil, sevdiğim olaylar değil" cevabını verdi.

Daha önce Deniz Türüç ve Sander Svendsen transferlerinin açıklandığını hatırlatan Atan, kadroya iki oyuncu daha eklemek istediklerini söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, bu takviyelerin stoper ve sol kanat bölgelerine yapılmasının planlandığını ifade etti.

Kadro yapılanması kapsamında takımdan ayrılacak isimleri de açıklayan Çağdaş Atan, kamp döneminde bazı oyuncularla devam etmeyeceklerini duyurdu. Atan, "Bu kamp döneminde Josip Calusic, Pedrinho, Marius Stefanescu ve Mücahit İbrahimoğlu aramızda olmayacaklar" diye konuştu.

#TÜMOSAN Konyaspor
#Çağdaş Atan
#Berkan Kutlu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak? 4 Ocak Pazar maç programı