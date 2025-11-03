Canlı yayında isim vererek Fenerbahçe'ye transfer önerisi yaptı

Ligde ve Avrupa'da yoluna devam eden Fenerbahçe'de bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertlilerin gündemine dair açıklamalarda bulunan A Spor yorumcusu Cem Kerpiçciler, takıma isim vererek oyuncu önerisinde bulundu.

1 /5 Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı-lacivertlilerin ligdeki çıkışı sürerken, transfer konusunda da çarpıcı bir açıklama geldi.

2 /5 A Spor yorumcusu Cem Kerpiçciler, Spor Ajansı programında Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair konuştu.

3 /5 Kerpiçciler, "Fenerbahçe'den devre arasında bir santrfor ve iyi bir 8 numara transferi bekliyorum. 8 numara, Amadou Haidara profilinde bir oyuncu olabilir." İfadelerini kullandı.

4 /5 Transfermarkt verilerine 12 milyon euro piyasa değeri olan Amadou Haidara, 2019 yılından bu yana Leipzig forması giyiyor.