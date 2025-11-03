Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Canlı yayında isim vererek Fenerbahçe'ye transfer önerisi yaptı

Canlı yayında isim vererek Fenerbahçe'ye transfer önerisi yaptı

15:223/11/2025, Pazartesi
G: 3/11/2025, Pazartesi
Diğer
Sonraki haber
<p></p>

Ligde ve Avrupa'da yoluna devam eden Fenerbahçe'de bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertlilerin gündemine dair açıklamalarda bulunan A Spor yorumcusu Cem Kerpiçciler, takıma isim vererek oyuncu önerisinde bulundu.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı-lacivertlilerin ligdeki çıkışı sürerken, transfer konusunda da çarpıcı bir açıklama geldi.

A Spor yorumcusu Cem Kerpiçciler, Spor Ajansı programında Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair konuştu.

Kerpiçciler, "Fenerbahçe'den devre arasında bir santrfor ve iyi bir 8 numara transferi bekliyorum. 8 numara, Amadou Haidara profilinde bir oyuncu olabilir." İfadelerini kullandı.

Transfermarkt verilerine 12 milyon euro piyasa değeri olan Amadou Haidara, 2019 yılından bu yana Leipzig forması giyiyor.

Malili futbolcu, bu sezon Leipzig formasıyla hiçbir resmi maçta süre almadı.

#Fenerbahçe
#Domenico Tedesco
#Amadou Haidara
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Manisa'da TOKİ 500 bin sosyal konut projesi hangi ilçelerde olacak?