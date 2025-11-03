Canlı yayında isim vererek Fenerbahçe'ye transfer önerisi yaptı

Ligde ve Avrupa'da yoluna devam eden Fenerbahçe'de bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertlilerin gündemine dair açıklamalarda bulunan A Spor yorumcusu Cem Kerpiçciler, takıma isim vererek oyuncu önerisinde bulundu.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı-lacivertlilerin ligdeki çıkışı sürerken, transfer konusunda da çarpıcı bir açıklama geldi.
A Spor yorumcusu Cem Kerpiçciler, Spor Ajansı programında Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair konuştu.
Kerpiçciler, "Fenerbahçe'den devre arasında bir santrfor ve iyi bir 8 numara transferi bekliyorum. 8 numara, Amadou Haidara profilinde bir oyuncu olabilir." İfadelerini kullandı.
Transfermarkt verilerine 12 milyon euro piyasa değeri olan Amadou Haidara, 2019 yılından bu yana Leipzig forması giyiyor.
Malili futbolcu, bu sezon Leipzig formasıyla hiçbir resmi maçta süre almadı.