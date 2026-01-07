Cengiz Ünder kararını açıkladı

Hazırlık kampının güzel geçtiğini anlatan tecrübeli oyuncu, "Çok pozitif bir ortamımız var. Kamplar genelde yorucu olur. Bizim antrenmanlarımız da öyle çok yorucu geçiyor. Genel olarak pozitif bir ortamın içerisindeyiz. Birlik ve beraberliğimizi korumaya çalışıyoruz. Kamp güzel, keyifli geçiyor. Sıkı çalışıyoruz. Birlikte vakit geçiriyoruz. Şu an için her şey güzel" diye konuştu.





Bir süredir sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Cengiz Ünder, "Şu an kendimi fiziksel olarak iyi hissediyorum. Zaten takımla da çalışmalarıma başlayacağım. En yakın sürede hazır olmaya çalışıyorum. Çok az kaldı. Fiziksel olarak her geçen gün güçlenmeye başlıyorum. Bu da beni daha çok mutlu ediyor, motive ediyor. Bir an önce takım arkadaşlarımla birlikte saha antrenmanlarında yer almak istiyorum" ifadelerini kullandı.