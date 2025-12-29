Domenico Tedesco yıldız golcüyü aradı: Fenerbahçe'ye davet etti

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de yeni gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Domencio Tedesco'nun yıldız golcüyü aradığı ve Fenerbahçe'ye davet ettiği öğrenildi.
Fenerbahçe, transfer çalışmalarında teknik direktör Domenico Tedesco’nun etkisini net biçimde hissettirmeye başladı.
Sarı lacivertlilerde yönetim, Tedesco'nun istediği oyunculara yönelmiş durumda.
Bu kapsamda çalışmalar yapan Fenerbahçe'de yeni bir gelişme yaşandı.
Edinilen bilgilere göre Domenico Tedesco, Leipzig döneminden eski öğrencisi olan Christopher Nkunku ile doğrudan bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Tecrübeli teknik adamın projeyi ve rolü anlatmasının ardından Fransız futbolcunun bu temasa olumlu yaklaştığı ifade ediliyor.
Nkunku için daha önce Galatasaray’ın da nabız yokladığı bilinirken, Tedesco faktörünün Fenerbahçe’yi bu transferde öne çıkardığı değerlendiriliyor.
Oyuncunun, birlikte çalıştığı teknik direktörle yeniden buluşma fikrine sıcak baktığı öğrenildi.
Fenerbahçe, Nkunku transferini kiralama ve satın alma opsiyonu içeren bir modelle tamamlamayı hedefliyor.