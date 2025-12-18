Dudak uçuklatan rakam resmen açıklandı! Süper Lig’in en pahalı 11’i belli oldu

Transfermarkt'ın 2025 yıl sonu bombası patladı! Süper Lig’in en değerli oyuncularından oluşan 271 milyon euro'luk dev kadro gün yüzüne çıktı. Kaledeki üçlü rekabetten, forvetteki 75 milyon euro'luk süperstara kadar her mevkiinin "en pahalısı" tek tek belirlendi.

1 /14 Süper Lig'de 2025'in son piyasa değeri güncellemesi yapıldı. Güncelleme sonrasında Süper Lig'in en değerli 11'inde yer alan isimler belli oldu.





2 /14 Süper Lig'in en pahalı 11'inde yer alan futbolcuların toplam diğeri son güncellemenin ardından 271 milyon euro olarak belirlendi.



3 /14 Süper Lig'de forma giyen en değerli kaleciler listesinde ilk sırayı 3 isim paylaştı. En değerli kaleciler listesinde Ederson (Fenerbahçe), Uğurcan Çakır (Galatasaray) ve Andre Onana (Trabzonspor) ilk sırada yer aldı. 3 kalecinin de güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak belirlendi.



4 /14 Transfermarkt verilerine göre Süper Lig'in en değerli 11'i şöyle:

*Ederson - Fenerbahçe *Uğurcan Çakır - Galatasaray *Andre Onana - Trabzonspor *15 milyon euro





5 /14 Wilfried Singo - Galatasaray | 28 milyon euro



6 /14 Davinson Sanchez - Galatasaray | 18 milyon euro



7 /14 Jayden Oosterwolde - Fenerbahçe | 16 milyon euro



8 /14 Archie Brown - Fenerbahçe | 15 milyon euro



9 /14 Orkun Kökçü - Beşiktaş | 25 milyon euro



10 /14 Edson Alvarez - Fenerbahçe | 22 milyon euro



11 /14 Leroy Sane - Galatasaray | 23 milyon euro

12 /14 Marco Asensio - Fenerbahçe | 15 milyon euro



13 /14 Barış Alper Yılmaz - Galatasaray | 24 milyon euro

