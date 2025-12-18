Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Dudak uçuklatan rakam resmen açıklandı! Süper Lig’in en pahalı 11’i belli oldu

Dudak uçuklatan rakam resmen açıklandı! Süper Lig’in en pahalı 11’i belli oldu

09:1718/12/2025, Perşembe
G: 18/12/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Transfermarkt'ın 2025 yıl sonu bombası patladı! Süper Lig’in en değerli oyuncularından oluşan 271 milyon euro'luk dev kadro gün yüzüne çıktı. Kaledeki üçlü rekabetten, forvetteki 75 milyon euro'luk süperstara kadar her mevkiinin "en pahalısı" tek tek belirlendi.

Süper Lig'de 2025'in son piyasa değeri güncellemesi yapıldı. Güncelleme sonrasında Süper Lig'in en değerli 11'inde yer alan isimler belli oldu.



Süper Lig'in en pahalı 11'inde yer alan futbolcuların toplam diğeri son güncellemenin ardından 271 milyon euro olarak belirlendi.


Süper Lig'de forma giyen en değerli kaleciler listesinde ilk sırayı 3 isim paylaştı. En değerli kaleciler listesinde Ederson (Fenerbahçe), Uğurcan Çakır (Galatasaray) ve Andre Onana (Trabzonspor) ilk sırada yer aldı. 3 kalecinin de güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak belirlendi.


Transfermarkt verilerine göre Süper Lig'in en değerli 11'i şöyle:


*Ederson - Fenerbahçe

*Uğurcan Çakır - Galatasaray

*Andre Onana - Trabzonspor

*15 milyon euro



Wilfried Singo - Galatasaray | 28 milyon euro


Davinson Sanchez - Galatasaray | 18 milyon euro


Jayden Oosterwolde - Fenerbahçe | 16 milyon euro


Archie Brown - Fenerbahçe | 15 milyon euro


Orkun Kökçü - Beşiktaş | 25 milyon euro


Edson Alvarez - Fenerbahçe | 22 milyon euro


Leroy Sane - Galatasaray | 23 milyon euro

Marco Asensio - Fenerbahçe | 15 milyon euro


Barış Alper Yılmaz - Galatasaray | 24 milyon euro


Victor Osimhen - Galatasaray | 75 milyon euro


#Süper Lig
#Transfermarkt
#Galatasaray
#Fenerbahçe
#Beşiktaş
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA ZAM ORANI: İşte masadaki en güçlü oran! Asgari ücrete ne kadar zam gelecek, beklenti açıklandı mı?