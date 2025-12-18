Dudak uçuklatan rakam resmen açıklandı! Süper Lig’in en pahalı 11’i belli oldu

Transfermarkt'ın 2025 yıl sonu bombası patladı! Süper Lig’in en değerli oyuncularından oluşan 271 milyon euro'luk dev kadro gün yüzüne çıktı. Kaledeki üçlü rekabetten, forvetteki 75 milyon euro'luk süperstara kadar her mevkiinin "en pahalısı" tek tek belirlendi.
Süper Lig'de 2025'in son piyasa değeri güncellemesi yapıldı. Güncelleme sonrasında Süper Lig'in en değerli 11'inde yer alan isimler belli oldu.
Süper Lig'in en pahalı 11'inde yer alan futbolcuların toplam diğeri son güncellemenin ardından 271 milyon euro olarak belirlendi.
Süper Lig'de forma giyen en değerli kaleciler listesinde ilk sırayı 3 isim paylaştı. En değerli kaleciler listesinde Ederson (Fenerbahçe), Uğurcan Çakır (Galatasaray) ve Andre Onana (Trabzonspor) ilk sırada yer aldı. 3 kalecinin de güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak belirlendi.
Transfermarkt verilerine göre Süper Lig'in en değerli 11'i şöyle:
*Ederson - Fenerbahçe
*Uğurcan Çakır - Galatasaray
*Andre Onana - Trabzonspor
*15 milyon euro
Wilfried Singo - Galatasaray | 28 milyon euro
Davinson Sanchez - Galatasaray | 18 milyon euro
Jayden Oosterwolde - Fenerbahçe | 16 milyon euro
Archie Brown - Fenerbahçe | 15 milyon euro
Orkun Kökçü - Beşiktaş | 25 milyon euro
Edson Alvarez - Fenerbahçe | 22 milyon euro
Leroy Sane - Galatasaray | 23 milyon euro
Marco Asensio - Fenerbahçe | 15 milyon euro
Barış Alper Yılmaz - Galatasaray | 24 milyon euro
Victor Osimhen - Galatasaray | 75 milyon euro