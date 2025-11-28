Duran'ı kızdıran gerçek ortaya çıktı

Fenerbahçe’nin Kolombiyalı forveti Jhon Duran, Ferencvaros maçının uzatma anlarında rakibine yaptığı kafa hamlesi nedeniyle kırmızı kart gördü. Pozisyonun perde arkası da ortaya çıktı.
UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında Macaristan ekibi Ferencvaros ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin tek golünü Anderson Talisca kaydederken, karşılaşmanın son bölümünde Jhon Duran’ın gördüğü kırmızı kart maçın önüne geçti.
Mücadeleye yedek başlayan Duran, 60. dakikada Youssef En-Nesyri’nin yerine oyuna girdi. Ancak Kolombiyalı forvet, 90+1. dakikada rakip ceza yayı önünde Raemaekers ile yaşadığı gerginlik sonrası kafa hareketi nedeniyle hakem Ricardo De Burgos tarafından direkt kırmızı kartla oyun dışı bırakıldı. Bu kararın ardından Fenerbahçe maçı 10 kişi tamamladı.
Kırmızı kart gören Jhon Duran, sarı-lacivertlilerin bir sonraki Avrupa Ligi maçında Brann karşısında forma giyemeyecek.
Pozisyonla ilgili dikkat çekici bir bilgi muhabir Gürkan Ak’tan geldi. Ak, olayın perde arkasında Raemaekers’ın Jhon Duran’ın ailesine küfrettiğini, Kolombiyalı oyuncunun bu nedenle sinirlerine hakim olamadığını aktardı.