Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Duran'ı kızdıran gerçek ortaya çıktı

Duran'ı kızdıran gerçek ortaya çıktı

15:2328/11/2025, جمعہ
G: 28/11/2025, جمعہ
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe’nin Kolombiyalı forveti Jhon Duran, Ferencvaros maçının uzatma anlarında rakibine yaptığı kafa hamlesi nedeniyle kırmızı kart gördü. Pozisyonun perde arkası da ortaya çıktı.

UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında Macaristan ekibi Ferencvaros ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin tek golünü Anderson Talisca kaydederken, karşılaşmanın son bölümünde Jhon Duran’ın gördüğü kırmızı kart maçın önüne geçti.

Mücadeleye yedek başlayan Duran, 60. dakikada Youssef En-Nesyri’nin yerine oyuna girdi. Ancak Kolombiyalı forvet, 90+1. dakikada rakip ceza yayı önünde Raemaekers ile yaşadığı gerginlik sonrası kafa hareketi nedeniyle hakem Ricardo De Burgos tarafından direkt kırmızı kartla oyun dışı bırakıldı. Bu kararın ardından Fenerbahçe maçı 10 kişi tamamladı.

Kırmızı kart gören Jhon Duran, sarı-lacivertlilerin bir sonraki Avrupa Ligi maçında Brann karşısında forma giyemeyecek.

Pozisyonla ilgili dikkat çekici bir bilgi muhabir Gürkan Ak’tan geldi. Ak, olayın perde arkasında Raemaekers’ın Jhon Duran’ın ailesine küfrettiğini, Kolombiyalı oyuncunun bu nedenle sinirlerine hakim olamadığını aktardı. 

#Fenerbahçe
#Jhon Duran
#Avrupa Ligi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
DSİ personel alımı kura çekimi sonuçları asıl ve yedek adaylar belli oldu mu?