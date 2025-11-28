Duran'ı kızdıran gerçek ortaya çıktı

Mücadeleye yedek başlayan Duran, 60. dakikada Youssef En-Nesyri’nin yerine oyuna girdi. Ancak Kolombiyalı forvet, 90+1. dakikada rakip ceza yayı önünde Raemaekers ile yaşadığı gerginlik sonrası kafa hareketi nedeniyle hakem Ricardo De Burgos tarafından direkt kırmızı kartla oyun dışı bırakıldı. Bu kararın ardından Fenerbahçe maçı 10 kişi tamamladı.