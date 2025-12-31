Yeni Şafak
Eski hakem Deniz Ateş Bitnel'den olay iddia! "Süper Lig ekibi küme düşürülebilir"

10:1931/12/2025, Çarşamba
G: 31/12/2025, Çarşamba
Eski hakem Deniz Ateş Bitnel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile "Çok yakında bir Süper Lig kulübü için küme düşürülme kararı verilebilir." dedi. Bitnel daha sonra bu takımın hangisi olduğunu da açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yürütülen bahis ve şike soruşturması sürerken eski hakem Deniz Ateş Bitnel'den gündem olan bir iddia geldi.

Bahis ve şike soruşturmasına ilişkin bir paylaşım yapan Bitnel, "Çok yakında bir Süper Lig kulübü için küme düşürülme kararı verilebilir" ifadelerine yer verdi.

Bir dönem Süper Lig'de de görev yapan Deniz Ateş Bitnel'in bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Bitnel daha sonra paylaştığı videoda ise isim vererek bu kulübün başkanı ve asbaşkanı tutuklu yargılanan Eyüpspor olduğunu, kararın da çok yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi.

#Süper Lig
#Deniz Ateş Bitnel
#Eyüpspor
