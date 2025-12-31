Eski hakem Deniz Ateş Bitnel'den olay iddia! "Süper Lig ekibi küme düşürülebilir"

Eski hakem Deniz Ateş Bitnel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile "Çok yakında bir Süper Lig kulübü için küme düşürülme kararı verilebilir." dedi. Bitnel daha sonra bu takımın hangisi olduğunu da açıkladı.

1 /4 Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yürütülen bahis ve şike soruşturması sürerken eski hakem Deniz Ateş Bitnel'den gündem olan bir iddia geldi.

2 /4 Bahis ve şike soruşturmasına ilişkin bir paylaşım yapan Bitnel, "Çok yakında bir Süper Lig kulübü için küme düşürülme kararı verilebilir" ifadelerine yer verdi.

3 /4 Bir dönem Süper Lig'de de görev yapan Deniz Ateş Bitnel'in bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.