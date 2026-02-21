Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Eyüpspor evinde Gençlerbirliği’ni konuk ediyor. Bu akşam saat 13.30’da başlayacak karşılaşmayı hakem Ömer Faruk Turtay yönetecek. Eyüpspor - Gençlerbirliği maç kadrosu ve muhtemel 11’ler haberimizde.
Natura Dünyası Gençlerbirliği ile ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında karşılaşacak.
Eyüpspor - Gençlerbirliği maçı saat kaçta?
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 13.30'da başlayacak.
Trendyol Süper Lig'de oynadığı 22 müsabakada 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 yenilgi yaşayan ikas Eyüpspor, topladığı 18 puanla küme düşme hattında, 16. sırada bulunuyor.
Ankara temsilcisi ise çıktığı 22 mücadelede 6 galibiyet, 5 beraberlik, 11 mağlubiyet yaşadı. Kırmızı-siyahlı ekip, topladığı 23 puan ve averajla haftaya 11. basamakta giriş yaptı.
Geçen hafta sahasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalan başkent ekibinde teknik direktör Metin Diyadin ile yollar ayrıldı. Kırmızı-siyahlılarda 16 Şubat itibarıyla göreve Levent Şahin getirildi.
Natura Dünyası Gençlerbirliği, yeni teknik direktörü Levent Şahin yönetiminde ilk sınavını ikas Eyüpspor deplasmanında verecek.
ikas Eyüpspor'da kırmızı kart cezalısı olan savunma oyuncusu Bedirhan Özyurt maçta forma giyemeyecek.
EYÜPSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
Eyüpspor
24 Jankat Yılmaz
28 Taşkın İlter
17 Talha Ülvan
68 Jerome Onguene
77 Umut Meraş
8 Emre Akbaba
10 Angel Quinones
20 Mateusz Legowski
55 Baran Ali Gezek
19 Umut Bozok
23 Lenny Pintor
Gençlerbirliği
24 Ricardo Velho
2 Thalisson
4 Zan Zuzek
6 Dimitris Goutas
10 Metehan Mimaroğlu
15 Ayotomiwa Dele-Bashiru
35 Oğulcan Ülgün
70 Franco Tongya
88 Fıratcan Üzüm
20 Adama Traore
22 Sekou Koita