Eyüpspor - Gençlerbirliği Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

10:4321/02/2026, Cumartesi
Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Eyüpspor evinde Gençlerbirliği’ni konuk ediyor. Bu akşam saat 13.30’da başlayacak karşılaşmayı hakem Ömer Faruk Turtay yönetecek. Eyüpspor - Gençlerbirliği maç kadrosu ve muhtemel 11’ler haberimizde.

Natura Dünyası Gençlerbirliği ile ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında karşılaşacak.


Eyüpspor - Gençlerbirliği maçı saat kaçta?


Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 13.30'da başlayacak.


Trendyol Süper Lig'de oynadığı 22 müsabakada 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 yenilgi yaşayan ikas Eyüpspor, topladığı 18 puanla küme düşme hattında, 16. sırada bulunuyor.


Ankara temsilcisi ise çıktığı 22 mücadelede 6 galibiyet, 5 beraberlik, 11 mağlubiyet yaşadı. Kırmızı-siyahlı ekip, topladığı 23 puan ve averajla haftaya 11. basamakta giriş yaptı.

Geçen hafta sahasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalan başkent ekibinde teknik direktör Metin Diyadin ile yollar ayrıldı. Kırmızı-siyahlılarda 16 Şubat itibarıyla göreve Levent Şahin getirildi.

Natura Dünyası Gençlerbirliği, yeni teknik direktörü Levent Şahin yönetiminde ilk sınavını ikas Eyüpspor deplasmanında verecek.

ikas Eyüpspor'da kırmızı kart cezalısı olan savunma oyuncusu Bedirhan Özyurt maçta forma giyemeyecek.

EYÜPSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇ KADROSU


MUHTEMEL 11’LER


Eyüpspor

24 Jankat Yılmaz  

28 Taşkın İlter

17 Talha Ülvan  

68 Jerome Onguene

77 Umut Meraş  

8 Emre Akbaba

10 Angel Quinones

20 Mateusz Legowski

55 Baran Ali Gezek  

19 Umut Bozok

23 Lenny Pintor 

Gençlerbirliği

24 Ricardo Velho  

2 Thalisson

4 Zan Zuzek  

6 Dimitris Goutas  

10 Metehan Mimaroğlu

15 Ayotomiwa Dele-Bashiru  

35 Oğulcan Ülgün

70 Franco Tongya

88 Fıratcan Üzüm  

20 Adama Traore

22 Sekou Koita


