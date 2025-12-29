Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü belli oldu: Şampiyon hoca göreve geldi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, teknik direktörlük görevine getirdiği ismi duyurdu. 52 yaşındaki deneyimli çalıştırıcıyla sözleşme imzalandığı resmen açıklandı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, teknik direktörlük görevine bir dönem TÜMOSAN Konyaspor'u çalıştıran Sırp hoca Aleksandar Stanojevic'in getirildiğini açıkladı.
Karagümrük'ten yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi;
"Kulübümüz, Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic ile sözleşme imzaladı.İmza törenine Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Spor Kulübü Asbaşkanı Ferhat Ferhangil ve Mısırlı CEO’su Murat Eren Taşçı katıldı."
"Kariyerinde önemli başarılar elde eden Aleksandar Stanojevic, ülkesinde Partizan ile 2 Lig, 1 Kupa şampiyonluğu yaşadı.
Avrupa ve Asya Şampiyonlar Ligi’nde de mücadele eden deneyimli teknik adam, bir dönem ülkemizde de görev yaptı.
Aleksandar Stanojevic’e ailemize hoş geldin diyor, başarılı bir sezon diliyoruz."
Göreve getirilen Sırp teknik adam, takımla ilk antrenmanına bugün çıktı. Fatih Karagümrük, Süper Lig'in ilk devresinde topladığı 9 puanla son sırada yer alıyor.