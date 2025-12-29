Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü belli oldu: Şampiyon hoca göreve geldi

"Kariyerinde önemli başarılar elde eden Aleksandar Stanojevic, ülkesinde Partizan ile 2 Lig, 1 Kupa şampiyonluğu yaşadı.





Avrupa ve Asya Şampiyonlar Ligi’nde de mücadele eden deneyimli teknik adam, bir dönem ülkemizde de görev yaptı.





Aleksandar Stanojevic’e ailemize hoş geldin diyor, başarılı bir sezon diliyoruz."