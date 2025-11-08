Fatih Tekke'den puan kaybı sonrası itiraf: Alanyaspor maçı sonu açıkladı

Maçın ardından konuşan teknik direktör Fatih Tekke, puan kaybının sebebini açıkladı.





"Oyunun ilk bölümünde ön alan baskımız fena olmadı. Hazırlanış açısından karşılaştığımız oyunun hiç alakası yok. Olumlu bir şey konuşamıyorum. Beklentimizin çok çok altında bir maç. Herkesin beklentisi farklı ama ben hep söylüyorum; Akyazı'da Trabzonspor teknik adamı 1 puana iyi dememeli ama bu oyuna 1 puan çok çok iyi."