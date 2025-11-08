Yeni Şafak
Fatih Tekke'den puan kaybı sonrası itiraf: Alanyaspor maçı sonu açıkladı

Fatih Tekke'den puan kaybı sonrası itiraf: Alanyaspor maçı sonu açıkladı

8/11/2025, Cumartesi
G: 8/11/2025, Cumartesi
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, milli ara öncesi Alanyaspor karşısında alınan beraberliği değerlendirdi. Tekke, kritik puan kaybının sebebini açıkladı.

Trendyol Süper Lig 12. hafta karşılaşmasında Trabzonspor sahasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı ve milli araya puan kaybıyla girdi.

Maçın ardından konuşan teknik direktör Fatih Tekke, puan kaybının sebebini açıkladı.


"Oyunun ilk bölümünde ön alan baskımız fena olmadı. Hazırlanış açısından karşılaştığımız oyunun hiç alakası yok. Olumlu bir şey konuşamıyorum. Beklentimizin çok çok altında bir maç. Herkesin beklentisi farklı ama ben hep söylüyorum; Akyazı'da Trabzonspor teknik adamı 1 puana iyi dememeli ama bu oyuna 1 puan çok çok iyi."

"Performansı artırmalıyız. İyi savunamazsanız her takım oynuyor, oynuyor yani. Müsaade ederseniz herkes oynuyor. 90 dakikada öne çıkan bir oyuncu söyleyemiyoruz. 1 puana iyi demek zorunda kalıyoruz. Oyuna bakarsan 2 puan kaybetmedik. Sakatlar ve cezalılar var."

"Bizim takımımız yere sağlam basmak zorunda. Bizim gücümüz bir arada oynarsak, performansımızın hepsini verdiğimizde işler biraz kolaylaşıyor, çok kolaylaşıyor diyemiyorum. Kendimi de katarak hepimiz beraber 2 puan kaybettik. Üzgünüz."

#Fatih Tekke
#Trabzonspor
#Alanyaspor
