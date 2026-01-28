Fenerbahçe golcü transferinde herkesi ters köşe yaptı: Tedesco’dan sürpriz istek

Fenerbahçe’de golcü arayışları devam ediyor. Sarı lacivertli takımda herkesi şaşırtan bir karar alındığı ortaya çıktı. Tedesco’dan gelen sürpriz istek sonrasında harekete geçildi.
Fenerbahçe santrafor transferinde gaza bastı.
Birçok yıldız isimle masaya oturan Fenerbahçe’den, sürpriz bir hamle geldi.
Sözcü'de yer alan habere göre; Fenerbahçe, Brezilya’dan 3 oyuncuyu listesine aldı.
Bu futbolcular Corinthians'tan Yuri Alberto, Flamengo'dan Pedro ve Palmeiras'tan Flaco.
Futbolcuların bonservislerini araştıran sarı-lacivertlilerin bu transferler için Fred'i takasta düşündüğü belirtildi.
Tedesco’nun bu oyunculardan birisini istediği sosyal medyada iddia edildi.