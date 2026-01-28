Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe golcü transferinde herkesi ters köşe yaptı: Tedesco’dan sürpriz istek

Fenerbahçe golcü transferinde herkesi ters köşe yaptı: Tedesco’dan sürpriz istek

Haber Merkezi
09:3628/01/2026, Çarşamba
G: 28/01/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe’de golcü arayışları devam ediyor. Sarı lacivertli takımda herkesi şaşırtan bir karar alındığı ortaya çıktı. Tedesco’dan gelen sürpriz istek sonrasında harekete geçildi.

Fenerbahçe santrafor transferinde gaza bastı.

Birçok yıldız isimle masaya oturan Fenerbahçe’den, sürpriz bir hamle geldi.

Sözcü'de yer alan habere göre; Fenerbahçe, Brezilya’dan 3 oyuncuyu listesine aldı.

Bu futbolcular Corinthians'tan Yuri Alberto, Flamengo'dan Pedro ve Palmeiras'tan Flaco.

Futbolcuların bonservislerini araştıran sarı-lacivertlilerin bu transferler için Fred'i takasta düşündüğü belirtildi.

Tedesco’nun bu oyunculardan birisini istediği sosyal medyada iddia edildi.

#Fenerbahçe
#Tedesco
#transfer haberleri
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Altın fiyatlarında rekor üstüne rekor! Bugün (28 Ocak) gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar oldu?