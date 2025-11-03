Yeni Şafak
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski yıldızına ters kelepçe

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski yıldızına ters kelepçe

3/11/2025, Pazartesi
G: 3/11/2025, Pazartesi
AA
Kariyerinde bir dönem Türkiye'de de forma giyen eski Sırp basketbolcu Vladimir Stimac, dün gözaltına alındı.

Eski Sırp basketbolcu Vladimir Stimac, gözaltına alındı.

Sırp basınında yer alan haberlerde, 38 yaşındaki yıldızın "anayasal düzenin şiddet yoluyla yıkılması çağrısında bulunduğu" gerekçesiyle 48 saat süreyle gözaltına alındığı kaydedildi.

Haberde, Stimac'ın sosyal medya hesaplarından takipçilerine meclis önüne gelme çağrısında bulunduğu belirtildi.

Stimac, 2011-2020 yılları arasında Fenerbahçe, Anadolu Efes, Türk Telekom, Beşiktaş, Teksüt Bandırma BK ve Olin Edirne Basket takımlarında oynamıştı.

