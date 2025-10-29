Fenerbahçe yıldız golcü için harekete geçti: Taraftarları heyecanlandıran isim

Devre arasında yıldız bir golcü almak için çalışmalar yapan Fenerbahçe, aradığı golcüyü İspanya'da buldu. Sarı lacivertliler, yıldız oyuncu için harekete geçti.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, devre arasında yıldız bir oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.
İspanyol basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre; Fenerbahçe, Atletico Madrid forması giyen Norveçli golcü Alexander Sörloth için devreye girdi.
Saran'ın, Sörloth transferini bitirmek için bizzat devreye girmeyi planladığı ve sarı lacivertlilerin kesenin ağzını açacağı aktarıldı.
Fenerbahçe, geçtiğimiz yaz transfer döneminde de 28 yaşındaki golcüyle ilgilenmiş ancak sonuçlandırılamamıştı.
Sörloth bu sezon 14 maçta 2 gol kaydetti.