Fenerbahçe yıldız golcü için harekete geçti: Taraftarları heyecanlandıran isim

Devre arasında yıldız bir golcü almak için çalışmalar yapan Fenerbahçe, aradığı golcüyü İspanya'da buldu. Sarı lacivertliler, yıldız oyuncu için harekete geçti.

1 /5 Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, devre arasında yıldız bir oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

2 /5 İspanyol basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre; Fenerbahçe, Atletico Madrid forması giyen Norveçli golcü Alexander Sörloth için devreye girdi.

3 /5 Saran'ın, Sörloth transferini bitirmek için bizzat devreye girmeyi planladığı ve sarı lacivertlilerin kesenin ağzını açacağı aktarıldı.

4 /5 Fenerbahçe, geçtiğimiz yaz transfer döneminde de 28 yaşındaki golcüyle ilgilenmiş ancak sonuçlandırılamamıştı.