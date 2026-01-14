Domenico Tedesco'nun kadro planlamasında yer almayan Faslı forvet oyuncusu Youssef En-Nesyri, İngiltere Premier Lig'e transfer olmak üzere. Fenerbahçe ile görüşmelerini sürdüren İngiliz ekibi satın alma opsiyonuyla golcü ismi kadrosuna katacak.
Fenerbahçe'de sergilediği performansla teknik direktör Domenico Tedesco'nun gözünden düşen ve son haftalarda taraftarların tepkisini çeken forvet oyuncusu Youssef En-Nesyri'nin ayrılığı gerçekleşiyor.
Suudi Arabistan'a transfer olacağı konuşulan Faslı forvetin yeni adresi İngiltere oluyor. 28 yaşındaki forvetin Premier Lig ekibiyle masaya oturduğu ve anlaşmanın gerçekleştiği yazıldı.
Transfer haberiyle adından söz ettiren gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgiye göre; Everton, Youssef En-Nesyri için Fenerbahçe'ye 20 milyon Euro satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. İki takım arasında görüşmeler sürüyor. Oyuncu Premier Lig'den gelen teklifi kabul etti.
2024-25 sezonunda Sevilla'dan 19.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'nin en pahalı transferi olarak tarihe geçen En-Nesyri, toplamda 77 karşılaşmaya çıkarken 38 gol atıp 8 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 22 milyon Euro olan Faslı forvetin Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.