2024-25 sezonunda Sevilla'dan 19.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'nin en pahalı transferi olarak tarihe geçen En-Nesyri, toplamda 77 karşılaşmaya çıkarken 38 gol atıp 8 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 22 milyon Euro olan Faslı forvetin Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.



