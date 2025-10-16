Fenerbahçe’de flaş ayrılık kararı: Sözleşmesi uzatılmayacak!

Fenerbahçe’nin geçen sezon kadrosuna kattığı yıldız futbolcunun geleceğiyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İtalyan gazeteci Rudy Galetti, sarı-lacivertli yönetimin, oyuncunun yüksek maaş talebi ve performansını gerekçe göstererek sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmama kararı aldığını duyurdu.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca ile ilgili flaş bir bir iddia ortaya atıldı.
SÖZLEŞME UZATILMAYACAK
İtalyan gazeteci Rudy Galetti, Sarı-Lacivertli yönetimin aldığı yüksek maaş ve performansı nedeniyle Brezilya futbolcunun sezon sonunda sona erecek sözleşmesini uzatmama kararı aldığını öne sürdü.
Öte yandan sambacıya daha önce Brezilya ekiplerinden Flamengo ve Gremio'nun da talip olduğu kaydedilmişti.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe ile 35 resmi maçta forma giyen Talisca 15 gol atıp 3 de asist üretti.