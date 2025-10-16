Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe’de flaş ayrılık kararı: Sözleşmesi uzatılmayacak!

Fenerbahçe’de flaş ayrılık kararı: Sözleşmesi uzatılmayacak!

09:1616/10/2025, Perşembe
G: 16/10/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe’nin geçen sezon kadrosuna kattığı yıldız futbolcunun geleceğiyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İtalyan gazeteci Rudy Galetti, sarı-lacivertli yönetimin, oyuncunun yüksek maaş talebi ve performansını gerekçe göstererek sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmama kararı aldığını duyurdu.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca ile ilgili flaş bir bir iddia ortaya atıldı.


SÖZLEŞME UZATILMAYACAK


İtalyan gazeteci Rudy Galetti, Sarı-Lacivertli yönetimin aldığı yüksek maaş ve performansı nedeniyle Brezilya futbolcunun sezon sonunda sona erecek sözleşmesini uzatmama kararı aldığını öne sürdü.


Öte yandan sambacıya daha önce Brezilya ekiplerinden Flamengo ve Gremio'nun da talip olduğu kaydedilmişti.

FENERBAHÇE PERFORMANSI


Fenerbahçe ile 35 resmi maçta forma giyen Talisca 15 gol atıp 3 de asist üretti.


#Fenerbahçe
#Rudy Galetti
#Anderson Talisca
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Dokuz Eylül Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor?