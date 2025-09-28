Fenerbahçe'de flaş gelişme! Antalyaspor maçı kadrosuna alınmadı

Süper Lig'de bu akşam Antalyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de sürpriz bir karar alındı. Genç futbolcu, teknik heyetin kararıyla maç kadrosuna dahil edilmedi. İşte detaylar...

1 /5 Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'la karşılaşacak.



2 /5 Sarı-lacivertlilerde bu mücadele öncesi flaş bir gelişme yaşandı.

3 /5 TRT Spor'un haberine göre Bartuğ Elmaz, teknik heyet kararıyla Antalyaspor maçının kadrosuna alınmadı.

4 /5 22 yaşındaki genç futbolcu, bu sezon sarı-lacivertli formayla 3 maça çıkıp 91 dakika süre almıştı.