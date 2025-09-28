Fenerbahçe'de flaş gelişme! Antalyaspor maçı kadrosuna alınmadı

Süper Lig'de bu akşam Antalyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de sürpriz bir karar alındı. Genç futbolcu, teknik heyetin kararıyla maç kadrosuna dahil edilmedi. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'la karşılaşacak.
Sarı-lacivertlilerde bu mücadele öncesi flaş bir gelişme yaşandı.
TRT Spor'un haberine göre Bartuğ Elmaz, teknik heyet kararıyla Antalyaspor maçının kadrosuna alınmadı.
22 yaşındaki genç futbolcu, bu sezon sarı-lacivertli formayla 3 maça çıkıp 91 dakika süre almıştı.
Bartuğ Elmaz forma giydiği mücadelelerde skora katkı yapamadı.