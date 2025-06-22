Fenerbahçe'de İsmail Yüksek şoku: Transfer için kararını verdi

Fenerbahçe'nin milli yıldızı İsmail Yüksek, geleceğiyle ilgili kararını verdi. Yıldız oyuncu, teknik direktör Jose Mourinho ile bir görüşme yapacak.

1 /5 Fenerbahçe'de İsmail Yüksek şoku yaşanıyor.

2 /5 Milli oyuncunun takımdan ayrılmak istediği öğrenildi.

3 /5 Fanatik'te yer alan habere göre; geçen sezonun genelinde Fenerbahçe'de düzenli olarak ilk 11'da forma giyemeyen İsmail Yüksek'in, kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye alacağı ifade edildi.

4 /5 2026 Dünya Kupası öncesi A Milli Takım'daki yerini kaybetmek istemeyen İsmail'in, Jose Mourinho ile görüşerek, yeni sezon öncesi kendisiyle ilgili düşüncesini öğreneceği bildirildi.