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Fenerbahçe'de İsmail Yüksek şoku: Transfer için kararını verdi

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek şoku: Transfer için kararını verdi

Haber Merkezi
10:2822/06/2025, Pazar
G: 22/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Fenerbahçe'nin milli yıldızı İsmail Yüksek, geleceğiyle ilgili kararını verdi. Yıldız oyuncu, teknik direktör Jose Mourinho ile bir görüşme yapacak.

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek şoku yaşanıyor.

Milli oyuncunun takımdan ayrılmak istediği öğrenildi.

Fanatik'te yer alan habere göre; geçen sezonun genelinde Fenerbahçe'de düzenli olarak ilk 11'da forma giyemeyen İsmail Yüksek'in, kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye alacağı ifade edildi.

2026 Dünya Kupası öncesi A Milli Takım'daki yerini kaybetmek istemeyen İsmail'in, Jose Mourinho ile görüşerek, yeni sezon öncesi kendisiyle ilgili düşüncesini öğreneceği bildirildi.

Tecrübeli orta sahanın, fazla süre alamaması durumunda ayrılabileceği belirtildi.

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