Fenerbahçe'de sıcak gelişme: Kulübü ile anlaşma sağlandı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kadrosuna önemli bir ismi katmak üzere. Sarı-lacivertliler, yıldız oyuncunun kulübü ile anlaşmaya vardı.

1 /8 Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu hayal kırıklığı ile noktalayan Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

2 /8 İddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertliler, gündemine önemli isimleri almıştı.

3 /8 Fenerbahçe'ye, listesindeki Jhon Duran'dan müjdeli haber geldi.

4 /8 İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun paylaştığı bilgilere göre Al Nassr, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti.

5 /8 Sarı-lacivertli kulübün, Duran ile kişisel şartlarda anlaşma sağlamaya çalıştığı ifade edildi.

6 /8 Kolombiyalı golcünün son kararı bu transferi netleştirmiş olacak.

7 /8 21 yaşındaki Jhon Duran, geçtiğimiz ocak ayında 77 milyon Euro bonservis bedeli ile Aston Villa'dan Al Nassr'a transfer olmuştu.