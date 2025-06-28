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Fenerbahçe'de sıcak gelişme: Kulübü ile anlaşma sağlandı

Fenerbahçe'de sıcak gelişme: Kulübü ile anlaşma sağlandı

Tuğçe Erginkoç
12:5928/06/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kadrosuna önemli bir ismi katmak üzere. Sarı-lacivertliler, yıldız oyuncunun kulübü ile anlaşmaya vardı.

Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu hayal kırıklığı ile noktalayan Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

İddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertliler, gündemine önemli isimleri almıştı.

Fenerbahçe'ye, listesindeki Jhon Duran'dan müjdeli haber geldi.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun paylaştığı bilgilere göre Al Nassr, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti.

Sarı-lacivertli kulübün, Duran ile kişisel şartlarda anlaşma sağlamaya çalıştığı ifade edildi.

Kolombiyalı golcünün son kararı bu transferi netleştirmiş olacak.

21 yaşındaki Jhon Duran, geçtiğimiz ocak ayında 77 milyon Euro bonservis bedeli ile Aston Villa'dan Al Nassr'a transfer olmuştu.

Genç golcü, burada çıktığı 18 karşılaşmada 12 gole imzasını attı.

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