Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık gerçekleşmek üzere: Rusya yolunda!

21:391/02/2026, Pazar
Fenerbahçe'nin sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Jhon Duran, sarı lacivertli kulüple yol ayrımında. Kolombiyalı yıldızın transferi için görüşmelerin son aşamada olduğu aktarıldı.

Fenerbahçe'de sezon başında yapılan en dikkat çekici transferlerden biri olan Jhon Duran, Türkiye'den ayrılmak istiyor.

Son günlerde adı Juventus ve Lille kulüpleriyle anılan oyuncunun Rus kulüplerinden Zenit'in yaptığı teklife 'evet' dediği belirtildi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun da Jhon Duran'ın ayrılığına onay verdiği aktarıldı.

Fransız gazetesi L'Equipe'te yer alan bilgiye göre Jhon Duran'ın transferinin önümüzdeki saatlerde resmiyete dökülmesi bekleniyor.

Fenerbahçe yönetiminin Duran'ın ayrılığını göz önünde bulundurarak Sidiki Cherif transferini tamamladığı öğrenildi.

Jhon Duran, Süper Lig'de oynadığı derbilerde etkili performanslar sergilemiş ve dikkatleri üzerine çekmişti. Genç yıldız, sakatlıkları nedeniyle ise istikrarlı bir performans sergileyememişti.

