Fenerbahçe'de sürpriz kadro dışı: Büyük beklentiyle gelmişti!

Fenerbahçe'de önceki haftalarda İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kadro dışı bırakılmıştı. Sarı Lacivertli kulüp yaptığı açıklamada bir ismin daha kadrodan çıkartıldığını duyurdu.
Fenerbahçe'de yeni başkan Sadettin Saran ve yönetimi, üçüncü kadro dışı bırakılan ismi açıkladı.
Önceki haftalarda İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kadro dışı bırakılmıştı. Sarı Lacivertli kulüp yaptığı açıklamada defans oyuncusu Becao'nun kadrodan çıkartıldığını belirtti.
Yaşadığı sakatlıklar sebebiyle Fenerbahçe'de bir türlü beklentileri karşılayamayan Becao, son olarak Çaykur Rizespor maçında 6 dakika süre almıştı.
Brezilyalı defans oyuncusu, 2023'te İtalyan'nın Udinese takımından 8.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.
Becao'nun kadro dışı kararının Domenico Tedesco'ya da danışılarak alındığı aktarıldı.
Fenerbahçe'de böylelikle kadro dışı bırakılan oyuncu sayısı 3'e çıktı.
Becao'nun adı son günlerde transfer iddialarına da karışmıştı. 29 yaşındaki futbolcunun devre arası transfer döneminde takımdan ayrılması bekleniyor.