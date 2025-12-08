Fenerbahçe'de sürpriz kadro dışı: Büyük beklentiyle gelmişti!

Fenerbahçe'de önceki haftalarda İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kadro dışı bırakılmıştı. Sarı Lacivertli kulüp yaptığı açıklamada bir ismin daha kadrodan çıkartıldığını duyurdu.

1 /7 Fenerbahçe'de yeni başkan Sadettin Saran ve yönetimi, üçüncü kadro dışı bırakılan ismi açıkladı.

2 /7 Önceki haftalarda İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kadro dışı bırakılmıştı. Sarı Lacivertli kulüp yaptığı açıklamada defans oyuncusu Becao'nun kadrodan çıkartıldığını belirtti.

3 /7 Yaşadığı sakatlıklar sebebiyle Fenerbahçe'de bir türlü beklentileri karşılayamayan Becao, son olarak Çaykur Rizespor maçında 6 dakika süre almıştı.

4 /7 Brezilyalı defans oyuncusu, 2023'te İtalyan'nın Udinese takımından 8.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.

5 /7 Becao'nun kadro dışı kararının Domenico Tedesco'ya da danışılarak alındığı aktarıldı.

6 /7 Fenerbahçe'de böylelikle kadro dışı bırakılan oyuncu sayısı 3'e çıktı.