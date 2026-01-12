Fenerbahçe'den sürpriz transfer görüşmesi: Herkes ters köşe oldu

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi. Sarı lacivertli takımın, Npoli ile görüşmelere başladığı öğrenildi.
Fenerbahçe'nin transfer çalışmalarındaki rotası İtalya.
Sarı-lacivertli kulübün, Napoli forması giyen Noa Lang için İtalyan ekibiyle görüşmelere başladığı bildirildi.
Gazeteci Nicolo Schira’nın aktardığı bilgilere göre Fenerbahçe, Noa Lang’ın şartlarını öğrenmek ve olası bir transfer zemini oluşturmak adına Napoli cephesiyle temasa geçti.
Sarı-lacivertlilerin, Napoli ile yapılacak görüşmelerden çıkacak tabloya göre yol haritasını netleştirmesi bekleniyor.