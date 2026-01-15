Fenerbahçe'den yılın transfer bombası! Eski golcü için düğmeye basıldı: Yarın karar günü

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, forvet hattını güçlendirmek için rotayı İspanya'ya çevirdi. Sarı-lacivertliler, Mallorca formasıyla La Liga'yı sallayan eski yıldızı Vedat Muriqi'yi listesine aldı.
Fenerbahçe devre arasında Musaba, Mert Günok ve Matteo Guendouzi'yi kadrosuna kattı. Sarı lacivertliler, N'golo Kante transferinde de mutlu sona yaklaştı.
Golcü takviyesi de yapmaya hazırlanan Fenerbahçe'de Vedat Muriqi ismi öne çıktı.
beIN SPORTS'un haberine göre Fenerbahçe hücum takviyesi için eski golcüsü Vedat Muriqi'yi transfer listesine ekledi. Sarı lacivertliler, yarın Tedesco ile yapılacak transfer toplantısında Kosovalı golcüyü önerecek.
İtalyan çalıştırıcının onay vermesi halinde Mallorca ile görüşmeler başlayacak.
İspanyol ekibi ile 2025/26 sezonunda tüm kulvarlarda 18 maça çıkan Kosovalı santrfor, 11 gollük performans sergiledi.