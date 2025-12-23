Yeni Şafak
Fenerbahçeli yıldız için çarpıcı yorum: "Gizli işsiz direkt yollanmalı"

23:0923/12/2025, Salı
G: 23/12/2025, Salı
Fenerbahçe Türkiye Kupası ilk maçında konuk ettiği Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmayı değerlendiren gazeteci Serdar Ali Çelikler, sarı-lacivertlilerin yıldız ismi için 'Gizli işsiz' yorumunu yaptı.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan mücadeleden sarı-lacivertliler 2-1 mağlubiyetle ayrıldı.


90+1'inci dakikada Vaclav Cerny'nin golüne engel olamayan Fenerbahçe, grup aşamasına puansız başladı.

Maçın ardından NeoSpor Youtube programında konuşan gazeteci Serdar Ali Çelikler, sarı-lacivertlilerin kanat oyuncusu Oğuz Aydın hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Çelikler, "Fenerbahçe’de gizli işsizler var. Mesela Oğuz Aydın. Bir futbolcuya daha ne kadar şans verilecek? Direkt yollanmalı" dedi.

#Fenerbahçe
#Serdar Ali Çelikler
#Oğuz Aydın
