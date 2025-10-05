Fenerbahçeli yıldıza büyük şok: İdmana gelme!

Fenerbahçe'nin kiralık olarak kadrosuna kattığı Jhon Duran için Suudi Arabistan'dan şoke eden bir haber geldi. Bonservisini elinde bulunduran Al Nassr Kulübü, Kolombiyalı golcüye kararını bildirdi.
Sakatlıklarla mücadele eden Kolombiyalı genç yıldız Jhon Duran'ın, sarı-lacivertli takımdaki geleceği belirsizliğini korurken, Al-Nassr'dan gelen son haberler şaşkınlığa neden oldu.
Takvim'in haberine göre; Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr, Duran'la temasa geçti ve 21 yaşındaki forvete döndükten sonra idmanlara çıkamayacağını bildirdi.
Ayrıca Suudi ekibi, genç futbolcunun kendisine yeni bir takım bulmasını istediği yönünde bilgiler paylaşıldı.
Geçtiğimiz yaz bir yıllığına 15 milyon Dolar bedelle Fenerbahçe'ye kiralanan ve güncel piyasa değeri 35 milyon euro olan Duran, 2030 yılına kadar Al-Nassr ile sözleşmeli durumda.
Son gelişmeler, yıldız ismin kariyerinde ciddi bir belirsizliğe işaret ediyor. Fenerbahçe cephesinde ise Jhon Duran'ın durumunu yakından takip eden teknik heyet ve yönetim, gelişmeler karşısında temkinli bir duruş sergiliyor.
Sarı-lacivertliler, Duran'ın sezon sonu dönmesi halinde yaşanacak olası senaryoları masaya yatırmaya başladı.
Jhon Duran, Fenerbahçe formasıyla 6 maça çıktı ve 1 gol atıp 1 asist kaydetti.