Fenerbahçeli yıldızdan herkese ters köşe: Yeni takımı belli oldu

Fenerbahçeli yıldızdan herkese ters köşe: Yeni takımı belli oldu

Haber Merkezi
30/01/2026, Cuma
G: 30/01/2026, Cuma
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe’de yeni bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertli takımda yıldız oyuncu ile yolların ayrılacağı öğrenildi.

Fenerbahçe’de transfer çalışmaları devam ediyor.

Sarı lacivertli takımda gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncular da büyük önem taşıyor.

Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de yeni bir gelişme yaşandı.

Jhon Duran için Juventus’un adı geçiyordu fakat görüşmeler ilerlemedi.

Gazeteci Di Marzio’nun haberine göre; Jhon Duran kiralık olarak Lille’e transfer oluyor.

Fenerbahçe ise oyuncunun kiralık sözleşmesini feshi için Al Nassr ile görüşmelere başladı.

