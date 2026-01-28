Fenerbahçeli yıldızın bu hareketi gündem oldu: Yollar ayrılıyor

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe’de sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertli takımda, yıldız oyuncuyla yolların ayrılması söz konusu.
Fenerbahçe’de transfer çalışmaları devam ediyor.
Sarı lacivertli takımda golcü transferi beklenirken, sürpriz bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe’nin sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Jhon Duran, sosyal medya sayfasında ‘bio’ kısmındaki Fenerbahçe yazısını kaldırdı.
Yıldız golcünün daha önce aynı kısımda Fenerbahçe ibaresi bulunuyordu.
Ayrıca ünlü gazeteci Fabrizio Romano da Jhon Duran için tekliflerin geldiğini ve oyunun bu teklifleri değerlendirdiğini iddia etti.
Fenerbahçe’de Tedesco’nun Duran’ı kadroda düşünmediği belirtildi.