Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçeli yıldızın bu hareketi gündem oldu: Yollar ayrılıyor

Fenerbahçeli yıldızın bu hareketi gündem oldu: Yollar ayrılıyor

Haber Merkezi
10:0628/01/2026, Çarşamba
G: 28/01/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe’de sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertli takımda, yıldız oyuncuyla yolların ayrılması söz konusu.

Fenerbahçe’de transfer çalışmaları devam ediyor.

Sarı lacivertli takımda golcü transferi beklenirken, sürpriz bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe’nin sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Jhon Duran, sosyal medya sayfasında ‘bio’ kısmındaki Fenerbahçe yazısını kaldırdı.

Yıldız golcünün daha önce aynı kısımda Fenerbahçe ibaresi bulunuyordu.

Ayrıca ünlü gazeteci Fabrizio Romano da Jhon Duran için tekliflerin geldiğini ve oyunun bu teklifleri değerlendirdiğini iddia etti.


Fenerbahçe’de Tedesco’nun Duran’ı kadroda düşünmediği belirtildi.

#fenerbahçe
#Jhon Duran
#tedesco
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Altın fiyatlarında rekor üstüne rekor! Bugün (28 Ocak) gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar oldu?