Fenerbahçeli yıldızın maç sonu görüntüsü şoke etti (VİDEO)

Süper Lig 23. haftasında Kasımpaşa ile berabere kalarak zirve yarışında kritik puan kaybı yaşayan Fenerbahçe'de maç sonu yıldız ismin görüntüsü dikkat çekti. Stadyumdan sekerek ayrılan başarılı futbolcunun durumunun ciddi olduğu belirtildi.
Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak zirveyle puanları eşitleme fırsatını son dakikada kaçırdı.
Büyük heyecana sahne olan mücadelede sarı-lacivertliler, uzatma dakikalarında yedikleri golle iki puanı sahada bıraktı.
Maçın ardından yaşanan bir gelişme ise endişe yarattı. Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca’nın stadyumdan sekerek ayrılması dikkat çekti.
Görüntülerde Talisca’nın yürümekte zorlandığı ve ayağına basmakta güçlük çektiği görüldü. İşte o anlar;