Fenerbahçe'nin başına talih kuşu kondu: Yıldız oyuncuyla yollar ayrılıyor

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de süpriz bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertli takımda yıldız oyuncunun, ocak ayında ayrılabileceği öğrenildi.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.
Sarı lacivertli takım bir yandan yeni oyuncuları kadrosuna katmak isterken, bir yandan da kadrodaki oyunculardan bazılarını elden çıkarmak istiyor.
Birtakım görüşmeler yapan Fenerbahçe'de yeni bir gelişme yaşandı.
Frankfurter Rundschau’nun haberine göre; Frankfurt, Szymanski’yi kış transfer döneminde kadroya dahil etmek istiyor.
Alman kulübü, orta sahada üretkenliği artırmak için bu transferi öncelik olarak görüyor.
Szymanski’nin güncel piyasa değeri 14 milyon euro seviyesinde olsa da Fenerbahçe, oyuncunun performansını dikkate alarak daha yüksek bir teklif bekliyor.
Fenerbahçe'nin en az 15 milyon euro üzerinde bir rakama sıcak baktığı öğrenildi.
Frankfurt’un bu civarda rakamları ödemeye hazır olduğu öğrenilirken, Fenerbahçe'nin de buradan yapılacak satış sonrasında stoper ve forvet transferleri için gelir oluşturmayı planladığı öğrenildi.