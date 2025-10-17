Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü yeni Arda Güler’ini buldu

Her topu istediğinde ve birisi ona pas atmadığında onlara kızardı, şimdi Real Madrid'de. Genellikle özgüveni olan oyuncuların kişiliği böyledir ama onları korumamız lazım. Oraya gidip performans gösteremezlerse, madalyonun diğer yüzüyle karşı karşıya kalırlar ve endişelenmeye başlarlar. Kendilerini zorlarlar ve baskıyı artırırlar."



