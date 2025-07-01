Fenerbahçe'nin Jhon Duran sonrasında açıklayacağı ikinci transfer belli oldu: Uçaklar arka arkaya inecek

Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, arka arkaya ikinci oyuncunun transferini açıklamaya hazırlanıyor. Jhon Duran ile anlaşan sarı lacivertliler, bir oyuncuyu daha yakın zamanda transfer edecek.

1 /10 Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

2 /10 Sarı lacivertli takım, arka arkaya iki transfer açıklamak için kolları sıvadı.

3 /10 Fenerbahçe ilk olarak Jhon Duran'ı açıklayacak.

4 /10 Al Nassr forması giyen 21 yaşındaki oyuncu ile her konuda anlaşma sağlandı.

5 /10 Duran bugün İstanbul'da olacak ve sağlık kontrollerinden geçecek.

6 /10 Daha sonra Fenerbahçe'nin yeni sezon forma tanıtım lansmanına katılacak.

7 /10 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bir ismin daha kampa yetiştirilmesini istemişti.

8 /10 Sarı lacivertliler Jhon Duran'ın dışında bir oyuncuyu daha kampa yetiştirecek.

9 /10 PSG ile Skriniar'ın transferi konusunda anlaşma sağlayan Fenerbahçe, oyuncuyu da ikna etme noktasına geldi.