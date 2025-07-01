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Fenerbahçe'nin Jhon Duran sonrasında açıklayacağı ikinci transfer belli oldu: Uçaklar arka arkaya inecek

Fenerbahçe'nin Jhon Duran sonrasında açıklayacağı ikinci transfer belli oldu: Uçaklar arka arkaya inecek

Haber Merkezi
10:111/07/2025, Salı
G: 1/07/2025, Salı
Yeni Şafak
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Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, arka arkaya ikinci oyuncunun transferini açıklamaya hazırlanıyor. Jhon Duran ile anlaşan sarı lacivertliler, bir oyuncuyu daha yakın zamanda transfer edecek.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

Sarı lacivertli takım, arka arkaya iki transfer açıklamak için kolları sıvadı.

Fenerbahçe ilk olarak Jhon Duran'ı açıklayacak.

Al Nassr forması giyen 21 yaşındaki oyuncu ile her konuda anlaşma sağlandı.

Duran bugün İstanbul'da olacak ve sağlık kontrollerinden geçecek.

Daha sonra Fenerbahçe'nin yeni sezon forma tanıtım lansmanına katılacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bir ismin daha kampa yetiştirilmesini istemişti.

Sarı lacivertliler Jhon Duran'ın dışında bir oyuncuyu daha kampa yetiştirecek.

PSG ile Skriniar'ın transferi konusunda anlaşma sağlayan Fenerbahçe, oyuncuyu da ikna etme noktasına geldi.

Maaş konusundaki problemlerin çözülmesi durumunda Fenerbahçe, Skriniar'ı bu hafta içerisinde İstanbul'a getirecek.

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