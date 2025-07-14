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Fenerbahçe'nin Portekiz kampı kadrosu belli oldu: Yıldız oyuncu kadro dışı bırakıldı

Fenerbahçe'nin Portekiz kampı kadrosu belli oldu: Yıldız oyuncu kadro dışı bırakıldı

Haber Merkezi
10:4914/07/2025, Pazartesi
G: 14/07/2025, Pazartesi
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Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına Portekiz'de devam edecek. Sarı lacivertli takımın, Portekiz kampı kadrosu belli oldu. Ayrıca Fenerbahçe'de bir oyuncu kadro dışı bırakıldı.

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.

Samandıra'da top başı yapan sarı lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarına Portekiz'de devam edecek.

Bugün özel uçakla Portekiz'e gidecek olan Fenerbahçe, burada 4 hazırlık maçı oynayacak.

17 Temmuz'da Fenerbahçe Portimonense ile karşılaşacak.

Sarı lacivertlilerin 20 Temmuz'daki rakibi ise Sunderland olacak.

Fenerbahçe 23 Temmuz'da Al Ittihad ile karşılaşacak.

Portekiz'deki son hazırlık maçını ise sarı lacivertliler, 26 Temmuz'da Benfica ile oynayacak.

Fenerbahçe'nin Portekiz kampı kadrosu da belli oldu.

Kadroda şu isimler yer aldı:

İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Ognjen Mimovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Diego Carlos, Yusuf Akçiçek, Yiğit Efe Demir, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Cengiz Ünder, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Çağrı Fedai, Cenk Tosun, Mert Hakan Yandaş, Rodrigo Becao.

Anderson Talisca sakatlığı nedeniyle Portekiz'e götürülmedi.

Miha Zajc ise teknik heyetin kararıyla kadroya alınmadı. Oyuncu kendisine kulüp arıyor.

Zajc ile birlikte Emre Mor, Fayed, Emre Demir ve Lincoln da kamp kadrosunda yer almadılar ve kadroda düşünülmüyorlar.

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