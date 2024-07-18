Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Branco'dan endişelendiren açıklama

“Geçen sezon kiralıktım ancak kendimi kiralık olarak görmedim. Takım arkadaşlarım da hissettirmedi; büyük bir camiada olduğum için öyle hissetmedim. Başkanımız ile konuştuğumda planımı sordu. Önceliğim Fenerbahçe'ydi. Bir ay boyunca kimseyle görüşmedim. Başkanımız, Acun ağabey ve Mario'ya teşekkür ederim. Biz çok konuşmadık, kısa sürdü. Kulüplerin görüşmesi uzun sürdü. En büyük hayalimiz şampiyon olmak. Mücadele edeceğiz. Taraftarın keyif alacağı bir takım izletmek istiyoruz. Dünya çapında büyük bir hocamız var. Burada olduğumuz için mutluyum.”



