Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Branco'dan endişelendiren açıklama

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco düzenlenen imza töreninde kadro planlaması hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Branco, transferde adı anılan Ferdi Kadıoğlu'nun son durumunu aktardı. İmza töreninin detaylarına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Fenerbahçe yeni transferleri için Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde imza töreni düzenledi.
Yeni transferler Levent Mercan, Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin ve sözleşme yenileyen Mert Hakan Yandaş ile Ertuğrul Çetin törende açıklamalarda bulundu.
“Fenerbahçe gibi büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Emeği geçen başkanımız, Mario ve Acun ağabeye çok teşekkür ediyorum. Sahada terimin son damlasına kadar savaşacağım. Takım arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Zaten çoğunu milli takımdan tanıyorum. Dışarıda görüştüğüm Edin ve Tadic de vardı. Elimden geleni göstereceğimden kimsenin şüphesi olmasın.”
"O zamanki şartlar o anki kararıma uygundu. O zaman teklifi kabul etmedim şimdi şartlar daha uygundu. Burası büyük bir camia. Ben de hoca ile konuştuktan sonra projesine inandım. Bu büyük camianın bir parçası olmak istiyorum.”
“Tabii Mario arayana kadar. Hocamızla da konuşma yaptık. 1 saatlik konuşmadan sonra buraya gelmeye karar verdim. Onlar her şeyi ortaya koydular. Rahat hissetmem için her şeyi yaptılar. Böyle bir transfer Mario'suz gerçekleşmeyebilirdi. Amacım burada kalitemi göstermek, elimden geleni yaparak Fenerbahçe'ye fayda sağlamak istiyorum”
“Benim de kariyerimdeki ilk şampiyonluk olacak. Ben de elimden gelenin en iyisini ortaya koyacağım. Formda olduğumda neler yapacağımı çok iyi biliyorum. Futbol saha içinde oynanıyor ancak birileri saha dışında da çok önemli şeyler sarf ediyorsa sizin de sahada parlamanız gerekiyor. Kalitemi göstermek istiyorum. Elimden geleni yapmak istiyorum”
“Geçen sezon kiralıktım ancak kendimi kiralık olarak görmedim. Takım arkadaşlarım da hissettirmedi; büyük bir camiada olduğum için öyle hissetmedim. Başkanımız ile konuştuğumda planımı sordu. Önceliğim Fenerbahçe'ydi. Bir ay boyunca kimseyle görüşmedim. Başkanımız, Acun ağabey ve Mario'ya teşekkür ederim. Biz çok konuşmadık, kısa sürdü. Kulüplerin görüşmesi uzun sürdü. En büyük hayalimiz şampiyon olmak. Mücadele edeceğiz. Taraftarın keyif alacağı bir takım izletmek istiyoruz. Dünya çapında büyük bir hocamız var. Burada olduğumuz için mutluyum.”
“Böylesi büyük bir camianın bir parçası olmaktan mutluyum. Bir an önce taraftarlarımızla buluşmak istiyorum”
‘19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü kutlayarak başladığı konuşmasını, “İlk gün nasıl heyecanlıysam bugün de artarak devam eden bir mutluluk bu. Sözleşme için bana geldiklerinde yönetimimizle konuşmamız 1 dakika sürdü. Burada olduğum için mutluyum. İlk gün de bugün de çok şanslı olduğumu hissediyorum. Hedeflediğimiz şampiyonluklara birlikte ulaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Gerekli bütün mücadeleyi takımımıza vermek, camiamız için elimizden geleni yapıyorum. Takımımıza yararlı olmaya devam edeceğim. Burada devam edeceğim için çok mutluyum”
“İlk günden beri mutluyum. Adaptasyon sürecim çok iyi geçiyor. Hiçbir sorun yaşamadım. Takım arkadaşlarım beni desteklediler. Büyük bir camianın parçası olduğum için çok mutluyum. Hepimiz inşallah güzel bir sezon geçirebiliriz. Dünya çapındaki iyi hocalarla çalışmak herkese nasip olmaz. Farklı iyi hocalarla da çalışmıştım. Son iki senede sol bekte iyi performanslar verdiğimi düşünüyorum. Farklı pozisyonlarda oynamak iyi bir şey. En iyi hissettiğim yer sol bek. Nerede takıma katkı vereceksem orada oynamak isterim"
“Bugün benim ve ailem için fazlasıyla mutluluk dolu bir gün. Yeni bir kontrat imzaladım. Yönetimimize teşekkür ederim. İnşallah bu saatten sonra yapacağım tek şey daha çok çalışarak bu güvene karşılık vermek”
Branco: "Yönetim ve başkandan aldığımız talimat en iyi oyuncuları takımda tutabilmek. Ferdi en iyi oyunculardan biri. Tabii ki de onu kaybetmek istemeyiz. Bazı oyuncular takımdan ayrılacak. Bu düzenlenmeden dolayı bazı oyuncular da yolları ayırabilir. Rakamlarla alakalı konuşmak istemiyorum."
Branco, Oğuz Aydın transferine dair bir soruya ise “Oğuz Aydın başından beri bize gelmek istedi. Biz de onu tercih ettik. Biz yapmış olduğumuz toplantıda transferi 24 saatte bitirmiş olduk. Kim aradı bilmiyorum, hangi menajer aradı bilgim yok. Önemli olan onun burayı seçmesi. Diğer konular ilgilendiğim konular değil” yanıtını vererek konuşmasını tamamladı.