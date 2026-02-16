Gabriel Sara'dan taraftarı endişelendiren sözler! Oynamak istediği takımı açıkladı

Galatasaray orta sahasının dinamosu Gabriel Sara, Brezilya basınına verdiği röportajda sarı-kırmızılı taraftarları hem duygulandıran hem de geleceğe dair düşündüren açıklamalarda bulundu. 26 yaşındaki yıldız, oynamak istediği takımı açıkladı.
Galatasaray formasıyla Süper Lig'de fırtınalar estiren Gabriel Sara, kariyer planlamasına dair açıklamalarda bulundu. Brezilya’nın köklü kulübü Sao Paulo’ya olan borcunu henüz ödemediğini düşünen yıldız oyuncu, dönüş biletini şimdiden ayırttığını ifade etti.
Sao Paulo formasıyla daha büyük başarılar kazanmak istediğini belirten Sara, Ge.Globo'ya verdiği röportajda şunları kaydetti:
"Hayalim hala yaşıyor. Sao Paulo'ya kesinlikle döneceğim... Daha fazlasını başaramadığım için bir hayal kırıklığı hissediyorum. Bazen dönmeyi düşündüğümde bile sabırsızlanıyorum çünkü orada inanılmaz yıllar geçirdim ve daha nice yıllar geçirmek istiyorum."
Yıldız futbolcu, birçok Brezilyalı oyuncunun aksine kariyerinin son demlerinde değil, en verimli çağında dönmek istediğinin altını çizdi:
"Şu anda aklımda bu yok ama çok uzak olmayan bir gelecekte odak noktam bu olacak. Kariyerimin sonunda koşamaz veya katkıda bulunamaz halde Sao Paulo'ya dönmek istemiyorum. İyi bir zamanda, iyi oynayarak, kulübe değer katarak ve şampiyonluklar kazanarak geri dönmek istiyorum."