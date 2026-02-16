Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Gabriel Sara'dan taraftarı endişelendiren sözler! Oynamak istediği takımı açıkladı

Gabriel Sara'dan taraftarı endişelendiren sözler! Oynamak istediği takımı açıkladı

12:2216/02/2026, الإثنين
G: 16/02/2026, الإثنين
Yeni Şafak
Sonraki haber

Galatasaray orta sahasının dinamosu Gabriel Sara, Brezilya basınına verdiği röportajda sarı-kırmızılı taraftarları hem duygulandıran hem de geleceğe dair düşündüren açıklamalarda bulundu. 26 yaşındaki yıldız, oynamak istediği takımı açıkladı.

Galatasaray formasıyla Süper Lig'de fırtınalar estiren Gabriel Sara, kariyer planlamasına dair açıklamalarda bulundu. Brezilya’nın köklü kulübü Sao Paulo’ya olan borcunu henüz ödemediğini düşünen yıldız oyuncu, dönüş biletini şimdiden ayırttığını ifade etti.

Sao Paulo formasıyla daha büyük başarılar kazanmak istediğini belirten Sara, Ge.Globo'ya verdiği röportajda şunları kaydetti:

"Hayalim hala yaşıyor. Sao Paulo'ya kesinlikle döneceğim... Daha fazlasını başaramadığım için bir hayal kırıklığı hissediyorum. Bazen dönmeyi düşündüğümde bile sabırsızlanıyorum çünkü orada inanılmaz yıllar geçirdim ve daha nice yıllar geçirmek istiyorum."

Yıldız futbolcu, birçok Brezilyalı oyuncunun aksine kariyerinin son demlerinde değil, en verimli çağında dönmek istediğinin altını çizdi:

"Şu anda aklımda bu yok ama çok uzak olmayan bir gelecekte odak noktam bu olacak. Kariyerimin sonunda koşamaz veya katkıda bulunamaz halde Sao Paulo'ya dönmek istemiyorum. İyi bir zamanda, iyi oynayarak, kulübe değer katarak ve şampiyonluklar kazanarak geri dönmek istiyorum."

#Galatasaray
#Gabriel Sara
#Futbol
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Eskişehir kura sonuçları: 500 bin konut Eskişehir TOKİ kazananlar tam isim listesi