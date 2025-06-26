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Gabriel Sara'ya İngiliz baskısı

Gabriel Sara'ya İngiliz baskısı

09:3026/06/2025, Perşembe
G: 26/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Galatasaray'ın yıldızı Gabriel Sara, Premier Lig ekiplerini peşine taktı. Aston Villa'nın ön plana çıktığı transfer yarışında 20 milyon euro bonservis teklifi hazırladı. Brezilyalı oyuncu, İngiltere 'den Manchester City, Everton, Nottingham, Wolverhampton gibi kulüplerin de listesinde.

Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Galatasaray forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara'yı kadrosuna katmak için harekete geçti,

İngiliz ve Fransız basınında yer alan haberlere göre, Aston Villa yönetimi, 25 yaşındaki yıldız için Galatasaray ile masaya oturmaya hazırlanıyor. 

2024 yazında Norwich City'den Galatasaray'a transfer olan Sara, kısa sürede gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı.

Özellikle teknik kapasitesi, oyun görüşü ve istikrarlı yapısıyla dikkat çeken Brezilyalı oyuncu için Aston Villa'nın yaklaşık 20 milyon euroluk bir teklif hazırladığı öne sürülüyor. Ancak Galatasaray'ın beklentisi bu rakamın oldukça üzerinde. 

Sarı-kırmızılı kulübün, oyuncunun sözleşmesinin 2027'ye kadar devam etmesi nedeniyle pazarlıklara 30 milyon euro bonservis bedeli talebiyle başlayacak.

Galatasaray, Gabriel Sara'yı Norwich City'den 18 milyon euroya almıştı.

Gabriel Sara yalnızca Aston Villa'nın değil, aynı zamanda Manchester City, Everton, Nottingham Forest ve Wolverhampton gibi Premier Lig kulüplerinin de ilgisini üzerine çekti. 

Aston Villa oyuncunun temsilcisiyle temas kurarken, transferde ilk adımı atan taraf oldu. Teknik direktör Unai Emery'nin, Sara'nın oyun tarzını kendi sistemine uygun bulduğu ve özellikle orta saha rotasyonunu güçlendirmek adına bu transferi öncelikli olarak istediği öğrenildi.

Galatasaray cephesi ise oyuncusunu kolay kolay bırakmak niyetinde değil. Teknik direktör Okan Buruk da Sara'yı yeni sezonda kilit isimlerden biri olarak görürken, ancak cazip bir teklif gelmesi durumunda yönetimin masaya oturabileceği öğrenildi.

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