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Galatasaray 5 yıldızlı yeni sezon formalarını tanıttı

Galatasaray 5 yıldızlı yeni sezon formalarını tanıttı

Tuğçe Erginkoç
11:0426/06/2025, Perşembe
G: 26/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan ve 5. yıldızı takmaya hak kazanan Galatasaray, 2025-26 sezonu formalarını yayınladığı bir video klip ile tanıttı. Klipte Icardi, Lemina, Davinson ve Günay Güvenç gibi futbolcular rol aldı.

Trendyol Süper Lig'de üst üste üçüncü toplamda ise 25. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, 5. yıldızı takmaya hak kazanmıştı.

Sarı-kırmızılı kulübün yeni sezon formaları merakla bekleniyordu.

Galatasaray, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile 2025-26 sezonu formalarını tanıttı.

Tanıtımda Icardi, Lemina, Davinson, Kaan Ayhan ve Günay Güvenç gibi futbolcular ve teknik direktör Okan Buruk rol aldı.

İşte Galatasaray'ın yeni sezon iç saha forması

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