Galatasaray 5 yıldızlı yeni sezon formalarını tanıttı

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan ve 5. yıldızı takmaya hak kazanan Galatasaray, 2025-26 sezonu formalarını yayınladığı bir video klip ile tanıttı. Klipte Icardi, Lemina, Davinson ve Günay Güvenç gibi futbolcular rol aldı.

1 /5 Trendyol Süper Lig'de üst üste üçüncü toplamda ise 25. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, 5. yıldızı takmaya hak kazanmıştı.

2 /5 Sarı-kırmızılı kulübün yeni sezon formaları merakla bekleniyordu.

3 /5 Galatasaray, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile 2025-26 sezonu formalarını tanıttı.

4 /5 Tanıtımda Icardi, Lemina, Davinson, Kaan Ayhan ve Günay Güvenç gibi futbolcular ve teknik direktör Okan Buruk rol aldı.