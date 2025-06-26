Galatasaray Cuesta’ya gelen teklifi reddetti!

Galatasaray, 2024-25 sezonu devre arasında Genk’ten 8 milyon euroya transfer ettiği Carlos Cuesta’ya gelen teklifi reddetti.
Galatasaray'da geçen sezonun devre arasında Belçika Ligi ekibi Genk'ten 8 milyon Euro'ya transfer edilen Carlos Cuesta'ya Anderlecht talip oldu.
Belçika Ligi'nin köklü köklü kulüplerinden olan Anderlecht'in Galatasaray'a maksimimum 5 milyon Euro'luk bir teklifte bulunacağı gelen haberler arasında.
Sarı-kırmızlılar, Cuesta'yı zarar etmeden elden çıkarmayı düşünüyor. Bu yüzden de Anderlecht'in teklifi yetersiz bulunup reddedilmesi bekleniyor.
Galatasaray ile 9 maçta süre alan 26 yaşındaki futbolcu, gol veya asist katkısı yapamadı. Cuesta'nın Galatasaray ile 30 Haziran 2028 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.