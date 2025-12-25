Galatasaray milli takıma futbolcu transfer ediyor!

Süper Lig'de ilk yarıyı lider tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı. Yönetici Abdullah Kavukçu, alacakları oyunculara yönelik önemli mesajlar verirken sarı kırmızılıların geleceğin yıldız adaylarından biri olarak gösterilen 17 yaşındaki bir ismi kadrosuna katmak üzere olduğu belirtildi.
Galatasaray, Süper Lig'de ilk yarıyı lider tamamladı. Sarı-Kırmızılılarda şimdi gündem kadroya katılacak isimler.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, transfer süreçleriyle ilgili olarak yöneticilerine tam yetki verdi.
Galatasaray'da büyük transferlerin Ocak ayı sonunda gerçekleşmesi beklenirken ilk aşamadan genç isimlerin kadroya katılacağı ifade edildi. Sarı Kırmızılılarda transferi muhtemel oyuncu ise Can Armando Güner.
Hatırlanacağı üzere A Milli Futbol Takımı yetkilileri, Arjantin genç takımında forma giyen Can Armando Güner’i Türk Milli Takımı’na kazandırmak için girişimlere başlamıştı.
Almanya’nın M’Gladbach takımında forma giyen 17 yaşındaki futbolcunun annesi Alman, babası Türk. Büyükannesi ise Arjantinli. Can Armando Güner ilk başlarda Almanya genç takımını tercih etmiş sonrasında ise Arjantin’in davetini kabul etmişti. Yetenekli futbolcu, A Milli Takım tercihini henüz yapmadı. Hücum oyuncusu olan Can, Arjantin’de daha çok sağ forvet olarak şans buluyor. İdolü ise Di Maria...
Genç oyuncu, alt yaş kategorilerinde 62 maçta 47 gole direkt katkı sağladı.
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer aldığı iddia edilen Can Armando Güner'in, kulübünün adını Instagram açıklamasından kaldırdığı söyleniyor.
Can Armando Güner'in Galatasaray'a transferinin oyuncunun milli takım tercihini de etkileyebilir. 17 yaşındaki yıldız adayının Türkiye'ye gelişinin milli takım düzeyindeki düşüncesinin değişmesinde büyük rol oynayabileceği ifade ediliyor.