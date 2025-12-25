Galatasaray milli takıma futbolcu transfer ediyor!

Almanya’nın M’Gladbach takımında forma giyen 17 yaşındaki futbolcunun annesi Alman, babası Türk. Büyükannesi ise Arjantinli. Can Armando Güner ilk başlarda Almanya genç takımını tercih etmiş sonrasında ise Arjantin’in davetini kabul etmişti. Yetenekli futbolcu, A Milli Takım tercihini henüz yapmadı. Hücum oyuncusu olan Can, Arjantin’de daha çok sağ forvet olarak şans buluyor. İdolü ise Di Maria...