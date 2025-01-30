Galatasaray Morata'nın uçağında bir futbolcuyu daha getiriyor

Sarı-kırmızılılar ara transfer döneminde sessizliğini bozdu. Galatasaray, Milan forması giyen yıldız oyuncu Alvaro Morata'yı kadrosuna kattı. Yarın İstanbul'a gelecek olan İspanyol yıldızın uçağında bir futbolcunun daha olacağı iddia edildi.
Ara transfer döneminde sessiz kalan Galatasaray, çalışmalarına hız verdi.
Sarı-kırmızılılar, Milan forması giyen yıldız oyuncu Alvaro Morata'nın satın alma opsiyonuyla kiralık transferinde mutlu sona ulaştı.
İspanyol golcü, sağlık kontrollerinden geçip resmi imzayı atmak için yarın İstanbul'a gelecek.
32 yaşındaki Morata, bu sezon toplamda 25 maça çıkarken 6 gol atıp 2 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 13 milyon euro. Milan ile sözleşmesi Haziran 2028'e kadar bulunuyordu.
Morata transferi sonrası stoper bölgesine takviye yapmak isteyen Galatasaray, Milan'ın bir diğer yıldızlarından stoper Pavlovic için de görüşmelere başladı.
Kiralık teklifi reddeden İtalyanlar, Sırp futbolcuyu bonservisiyle göndermek istiyor. Sarı-kırmızılı yetkililerin Milan'a 15 milyon euroluk bonservis teklif ettiği görüşmelerin sürdüğü aktarıldı.
Galatasaray yönetimi, bu transferi de kısa süre içerisinde tamamlayarak Avrupa'da 3 Şubat Pazartesi günü sona erecek transfer listesine yetiştirmek istediği öğrenildi.
23 yaşındaki Sırp stoper Pavlovic, bu sezon toplamda 17 maça çıkarken 1 gol atıp 2 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 17 milyon euro olan Pavlovic'in sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek.