Galatasaray tarihi transfer hamlesi: Bayern Münih ile görüşmeler başlıyor

Transfer sezonunda rakiplerine göre pasif kalan son şampiyon Galatasaray suskunluğunu bozuyor. Sarı-kırmızılılarda uzun süredir 10 numara arayışları sürüyordu. Cimbom dünyaca ünlü Alman futbolcu için Bayern Münih ile masaya oturacak. Detaylar haberimizde.
Sağ bek transferini noktalayan Galatasaray'da gözler orta saha hamlesine çevrildi.
Sarı-kırmızılılar, 10 numara mevkisi için dünyaca ünlü yıldız Thomas Müller'i transfer listesine aldı.
Galatasaray'ın kısa süre içerisinde Bayern Münih ile transfer görüşmelerine başlaması bekleniyor.
Thomas Müller geçtiğimiz sezon Bayern Münih formasıyla 41 resmi maçta forma giydi.
Alman futbolcu, 7 gol 10 asistlik performans sergiledi.
34 yaşındaki tecrübeli futbolcu, forvet arkasının yanı sıra sağ kanatta da görev yapabiliyor.
Thomas Müller'in Bayern Münih ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'e kadar devam ediyor.
Yıldız futbolcunun piyasa değeri ise 8 milyon euro.
EURO 2024'te Almanya forması ile ter döken deneyimli futbolcu, turnuvası sonrası Alman Milli Takımı'nı bıraktığını açıklamıştı.