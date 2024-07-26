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Spor

Galatasaray tarihi transfer hamlesi: Bayern Münih ile görüşmeler başlıyor

14:26 - 26/07/2024 Cuma
Güncelleme: 14:30 - 26/07/2024 Cuma
Yeni Şafak

Transfer sezonunda rakiplerine göre pasif kalan son şampiyon Galatasaray suskunluğunu bozuyor. Sarı-kırmızılılarda uzun süredir 10 numara arayışları sürüyordu. Cimbom dünyaca ünlü Alman futbolcu için Bayern Münih ile masaya oturacak. Detaylar haberimizde.

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Sağ bek transferini noktalayan Galatasaray'da gözler orta saha hamlesine çevrildi.


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Sarı-kırmızılılar, 10 numara mevkisi için dünyaca ünlü yıldız Thomas Müller'i transfer listesine aldı.

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Galatasaray'ın kısa süre içerisinde Bayern Münih ile transfer görüşmelerine başlaması bekleniyor.

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Thomas Müller geçtiğimiz sezon Bayern Münih formasıyla 41 resmi maçta forma giydi.


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Alman futbolcu, 7 gol 10 asistlik performans sergiledi.


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34 yaşındaki tecrübeli futbolcu, forvet arkasının yanı sıra sağ kanatta da görev yapabiliyor.


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Thomas Müller'in Bayern Münih ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'e kadar devam ediyor.


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Yıldız futbolcunun piyasa değeri ise 8 milyon euro.


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EURO 2024'te Almanya forması ile ter döken deneyimli futbolcu, turnuvası sonrası Alman Milli Takımı'nı bıraktığını açıklamıştı.


#Galatasaray
#Bayern Münih
#Thomas Müller
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